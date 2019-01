Antrialgo pide una solución conjunta para su paso a nivel y el desvío a Borines Rafael Migoya señala el plano del puente propuesto por Adif en presencia de Iván Allende, tercero por la izquierda, en Antrialgo. / NEL ACEBAL Los vecinos de la localidad piloñesa consideran que el proyecto de Adif es «poco ambicioso» y que se puede aprovechar para acabar con el punto negro ENRIQUE CARBALLEIRA ANTRIALGO (PILOÑA). Martes, 22 enero 2019, 00:29

Satisfacción entre los vecinos de los núcleos de población de Serpiéu y Antrialgo ante los planes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para la supresión de los pasos a nivel en sus accesos. El Ayuntamiento cerró ayer la segunda de las reuniones que tenía previstas para presentar a los residentes los proyectos elaborados por la empresa ferroviaria y que deberán liberar a estos dos núcleos de las vías en sus carreteras gracias a pasos elevados. Eso sí, en el caso de Antrialgo, se considera que el proyecto podría introducir importantes mejoras.

La pasada semana había tenido lugar el primer encuentro, protagonizado entonces por los vecinos de Serpiéu. Ayer, la reunión se centró en las antiguas escuelas de Antrialgo, donde los vecinos también recibieron la oportuna información por parte de los responsables municipales.

Pero los problemas no se centran exclusivamente en estas localidades. Piloña, con su gran extensión territorial, cuenta con distintos puntos donde las vías ferroviarias atraviesan las carreteras. El Ayuntamiento tiene interés en solventar cuanto antes, al menos, los pasos más complicados. Pero no resulta fácil. Por ahora se han elaborado estos dos proyectos, más otro situado en la zona de La Media, en Infiesto, aunque este último no será remitido aún para su aprobación plenaria.

Adif ha desarrollado en primer lugar estos dos proyectos porque afectan a carreteras locales. «En estos casos los trámites son más sencillos», señaló el alcalde, el socialista Iván Allende, recordando que existen otros pasos a nivel muy problemáticos, pero que implican carreteras autonómicas, «lo que precisará de la firma de un convenio entre Adif y el Principado. Son trámites más complejos». Como ejemplo de estos puntos conflictivos el primer edil menciona los de Borines y otro en Infiesto, el situado junto al tanatorio, al comienzo de la avenida de La Cueva.

El paso a nivel de Serpiéu, que actualmente cuenta con señales luminosas y acústicas pero no con barrera, precisará de la construcción de un puente elevado con una longitud de 314 metros, partiendo de la carretera nacional 634, en el entorno de El Rabión, cruzando el Piloña y enlazando con la carretera de la localidad. La infraestructura contempla dos carriles de 2,5 metros de anchura, más los arcenes y bermas.

Accidente en diciembre

En la reunión que esta pasada tarde se desarrolló en Antrialgo, los vecinos mostraron su satisfacción por la supresión del paso a nivel. Sin embargo, también pusieron varias objeciones sobre la mesa, pues consideran que el proyecto es «demasiado confuso» y no resultará, a la larga, operativo debido a los giros importantes que propone en los accesos al puente y a la carretera.

Según señaló el presidente de la junta vecinal, Rafael Migoya, el estudio de Adif se queda corto «porque no busca resolver otros problemas de circulación graves que afectan a la zona». «Consideramos que, ya puestos a ejecutar una obra como ésta, se podría aprovechar para solventar el tema del punto negro que supone la entrada hacia Borines y que ha causado tantos accidentes graves en la zona», explicó el representante vecinal.

En su opinión, «creemos que lo mejor sería que las administraciones se pusiesen de acuerdo y acometan una obra algo más ambiciosa, que tampoco saldría cara y que podría mejorar enormemente la circulación en la zona. No podemos olvidar que se trata de un acceso que utilizan también los autobuses escolares». Precisamente a finales del pasado año tuvo lugar un accidente en este cruce de Borines donde se vio implicado un autobús escolar y que tuvo como resultado varios heridos.

Una actuación más amplia que afectase a la Nacional ya supondría una mayor dificultad de tramitación al implicar la coordinación de varias administraciones. No obstante, desde el Consistorio se estudiará la propuesta para ver si es factible su realización.