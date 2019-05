El aparcamiento en altura genera división de opiniones en el Ayuntamiento riosellano Espacio en el que se ubicaría el aparcamiento en altura de la villa riosellana. / NEL ACEBAL Mientras Foro, PP y Ciudadanos defienden la infraestructura, Pueblu y el PSOE se oponen y critican el momento elegido por el equipo de gobierno JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Martes, 14 mayo 2019, 00:41

El inicio de los trámites administrativos para lanzar el futuro aparcamiento en altura de Ribadesella, ha generado opiniones de todo tipo entre los grupos políticos locales. Las mayores críticas llegaban ayer desde el ámbito de la izquierda, mientras que en el centro-derecha se manifestaban mas condescendientes.

El equipo de gobierno quiere encargar, antes de marcharse, la elaboración de un estudio de viabilidad y contratar los servicios técnicos para la redacción del proyecto, planificación urbana y arquitectura paisajística de un aparcamiento de bajo y tres plantas con capacidad para 307 vehículos y un coste estimado en 1,2 millones de euros mediante concesión de obra. Es decir, la empresa que asuma y financie su construcción junto a la estación de autobuses dispondrá de 25 años de concesión para su explotación como aparcamiento privado.

En principio, el único grupo que asume todos y cada uno de esos postulados es Foro Asturias, el que ganó las elecciones municipales de 2015 con mayoría absoluta. Su nueva candidata, María José Bode, defiende un aparcamiento de estas características -en altura y de gestión privada-, pero también espera que el actual equipo de gobierno no lo deje todo cerrado para que la nueva corporación tenga un amplio margen de maniobra y decisión. «El próximo equipo de Gobierno es quien debe tener la decisión en sus manos, aunque para nosotros ese es uno de los mejores sitios para hacerlo porque está cerca del centro de la villa y evita la entrada del tráfico en el casco urbano», aseguró.

Sin embargo, uno de los partidos que aspira a entrar por primera vez en el Ayuntamiento, Ciudadanos, defiende un aparcamiento en altura en ese lugar, pero de gestión pública. Primero estudiarán el trabajo elaborado por el actual equipo de gobierno y «si resulta viable, lo llevaremos adelante, aunque bajo gestión municipal», afirmó Luis Fuentes. El partido naranja no le ve mucha rentabilidad económica para la empresa privada, «así que para que al final lo acabemos pagando los vecinos, lo mejor es que sea el Ayuntamiento quien haga la inversión y el esfuerzo para que los vecinos se aprovechen de ello».



Quien también apuesta claramente por un aparcamiento en altura en ese lugar es el Partido Popular. Paulo Silva aseguró que cuando llegue al Ayuntamiento estudiará la propuesta y la tramitación realizada, «y si todo es favorable y de nuestro acuerdo, tiraremos con ello hacia adelante porque así lo hemos incluido en nuestro programa». También cree que ese es «el sitio ideal, porque no está ni en el centro ni en las afueras, sino en un lugar intermedio».

Por contra, el Partido Socialista considera que es «una indecencia» lo que ha hecho el equipo de gobierno saliente tramitando esa actuación a diez días de las elecciones. «Después de ocho años en el gobierno sin resolver el problema, plantearlo ahora es reírse de los riosellanos y una tomadura de pelo», criticó Ramón Canal. El candidato socialista cree que el gobierno local «está gastando lo que queda de presupuesto con actuaciones de última hora», pero no sabe a quien le está haciendo la campaña, «si a Foro, al PP, a los no adscritos o a Ciudadanos, porque ahora mismo no se sabe quién es quién ni dónde está cada cual», añadió.

En Pueblu siempre se opusieron a los aparcamientos en altura y más aún si se plantean bajo una gestión privada. Su candidato, Ricardo Cangas, también censuró el momento de poner todo esto en marcha, «a quince días de unas elecciones y con cortinas de humo, porque el proyecto inicial era de tres plantas y 2,9 millones de coste y el que ahora plantean tiene cuatro plantas y cuesta 1,2 millones. Esto no tiene desperdicio». El portavoz de Pueblu lamentó que se pretenda encargar un estudio de viabilidad y se estén redactando los pliegos técnicos y administrativos «de una cosa cuando no se sabe quién estará gobernando dentro de un mes en el Ayuntamiento ni si ese asunto va a tener continuidad».

También concurre a las elecciones municipales del 26 de mayo la Agrupación de Vecinos por Ribadesella-Grupo Social Independiente para quienes el equipo de Gobierno tendría que haber resuelto otros problemas como el saneamiento rural o la mejora de la avenida de Tito Bustillo en lugar de meterse en estos temas.