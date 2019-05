La aprobación del plan general llanisco, pendiente de un informe municipal Los concejales de Foro Iván García y Marián García de la Llana, ayer, durante su comparecencia. / ACEBAL La teniente de alcalde y portavoz de Foro condiciona su voto a la respuesta que dé el vicesecretario a las dudas planteadas por el PSOE LUCÍA RAMOS LLANES. Miércoles, 15 mayo 2019, 00:38

La aprobación inicial del nuevo planeamiento urbanístico de Llanes sigue en el aire. El proceso, según señaló este lunes el alcalde, Enrique Riestra, proseguirá, con la celebración de un Pleno extraordinario en la mañana del viernes para proceder a la votación. Lo que no está claro es si el resultado de la misma será favorable o no, pues el voto de los cuatro concejales de Foro dependerá de la respuesta que el vicesecretario dé al escrito presentado por los socialistas, en el que plantean sus dudas acerca de la legalidad del procedimiento. Así lo aseveró ayer la portavoz municipal de Foro y teniente de alcalde de Llanes, Marián García de la Llana, durante una comparecencia pública en la que quiso dejar claro que está de acuerdo con un plan en cuya elaboración participó y que sus dudas solo atañen al momento elegido para la aprobación inicial.

«Las prisas no son buenas consejeras y por ello ya la semana pasada pusimos sobre la mesa nuestras dudas acerca de llevar el Plan General de Ordenación en estas fechas», explicó. Y recordó cómo, efectivamente, el pasado miércoles la Junta Electoral de Zona prohibía al cuatripartito celebrar al presentación del documento a los vecinos por considerar que era un acto de «marcado carácter electoralista». «Es un buen plan para el municipio y algo muy necesario para los llaniscos, así que lo que no queremos es que nos lo tumben o que pueda haber problemas como ya sucedió con anteriores planeamientos bajo mandato socialista», aseveró.

Precisamente contra el grupo socialista cargó las tintas la portavoz forista, afeando que hubieran «esperado a última hora» para registrar el escrito en el que manifiestan sus dudas acerca del procedimiento seguido. Y recalcó, como ya hiciera un día antes el alcalde, que en 2015 el PSOE no presentó los mismos informes que ahora reclama. De hecho, estos informes sectoriales fueron solicitados por el entonces equipo de gobierno en marzo de 2015, pese a que el planeamiento había sido aprobado de forma inicial en febrero. «Dicen una cosa y actúan de otra forma con la intención de manipular», apostilló Marián García de la Llana.

Así las cosas, insistió en que no tiene dudas acerca del plan en sí, ni tampoco del informe jurídico que avala su tramitación. «Pero necesito que el escrito del PSOE se conteste para estar seguros de que no habrá responsabilidades», apostilló.

La arquitecta se reafirma

En otro orden de cosas, la arquitecta municipal emitía este lunes un escrito en el que aclaraba que su informe acerca del PGO es favorable al mismo. Eso sucedía después de que los concejales socialistas apuntaran que el citado documento elaborado por la técnica es «de facto negativo, aunque en los términos en que está redactado no lo señale así, ya que queda vinculado a la existencia de determinados informes sectoriales que no existen». En contraposición, la propia arquitecta indica, en su nuevo escrito, que «ha de concluirse de manera inequívoca que, en cuanto al enfoque técnico que me corresponde evaluar, tanto la tramitación como el contenido del documento presentado para su aprobación inicial se ajustan a la legislación aplicable».

También el portavoz municipal socialista y candidato del PSOE a la Alcaldía, José Herrero, quiso pronunciarse ayer, recalcando que su formación «no se opone al PGO» e insistiendo en su intención de dar continuidad al mismo si finalmente resulta elegido. «No vamos a aplicar la política de tierra quemada. No tumbaremos el plan condenando irresponsablemente al concejo y al sector a otros cuatro años de inseguridad, sino que escucharemos las alegaciones que se presenten», manifestó.