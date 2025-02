Aprueban un nuevo núcleo zoológico para perros en Cangas

G. POMARADA CANGAS DE ONÍS. Jueves, 18 de febrero 2021, 01:03 Comenta Compartir

Los núcleos zoológicos para perros proliferan en el concejo de Cangas de Onís. Ayer mismo, el Pleno daba luz verde al estudio de implantación de uno de esos espacios en Soto La Ensertal. Detrás de la iniciativa está Jorge Sánchez, que decidió emprender la tramitación dada su afición a los canes. La normativa obliga a formalizar un núcleo zoológico a partir de cinco perros y aunque en sus planes iniciales no estaba abrir un negocio, la inversión que le ha supuesto le llevó a dar el paso. «Dejaré dos o tres boxes par dar un servicio añadido a la zona. De momento no me planteo ampliar porque está complicado», explica. Para contar con ese núcleo se ha enfrentado a más de un año de trámites. Entre ellos, un estudio de implantación requerido por la Cuota.

En el concejo existen más centros caninos similares y proyectos en marcha en zonas como Mestas de Con.