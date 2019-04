Archivan la denuncia de Cangues Puede contra el alcalde

El alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González (PP), no cometió infracción electoral al realizar manifestaciones sobre el proyecto de mejora en la Calzada de Ponga en este periódico. El caso había sido denunciado por el edil de Cangues Puede, José Carbonell, quien consideraba que el regidor incumplía la ley que regula las campañas institucionales y los actos de inauguración realizados por los poderes públicos en periodo electoral «con el fin de sacar ventaja personal». No lo entiende así la Junta Electoral de Zona de Cangas de Onís, que tras reunirse este miércoles señala en un acta a la que tuvo acceso este diario que no existe infracción y, por tanto, no procede iniciar expediente sancionador.

La decisión de la Junta Electoral de Zona se fundamenta en que la imposibilidad de efectuar propaganda electoral se refiere a cada convocatoria electoral concreta, por lo que «los actos de esa naturaleza que las formaciones políticas realicen respecto a las candidaturas locales, autonómicas y europeas antes de la convocatoria de esas elecciones no estarán sujetos a esa prohibición aunque se realicen durante el periodo de elecciones generales». No obstante, contra el acuerdo cabe ahora recurso.

La denuncia en el seno del Ayuntamiento cangués no ha sido la única registrada por el mismo motivo en la comarca. También el exregidor de Ponga, Cándido Vega (Foro), presentó una queja por el uso que la actual edil, Marta Alonso (PSOE), da a las redes sociales de la Alcaldía, que considera propagandístico. En su caso, la resolución aún no ha sido notificada, señalaron ayer desde el equipo de gobierno. El uso de las redes sociales también fue puesto en entredicho por el concejal de Cangues Puede, que censuró que González Castro suba imágenes de obras «de una forma machacona».