Arenas de Cabrales cierra su feria con un alto volumen de ventas de cabras El muy visitado corral de las cabras tordas de Francisco Simón. / J. LL. Ángel Fernández, ganadero de Los Carriles, compró un ejemplar por 500 euros y con destino a Laviana salió un lote de otros 68 animales GUILLERMO FERNÁNDEZ ARENAS. Miércoles, 21 noviembre 2018, 00:11

Con gran afluencia de público y animales, la localidad de Arenas de Cabrales celebró ayer su tradicional feria del 20 de noviembre. Al recinto llegaron más de trescientas cabras y ochenta ovejas y las ventas resultaron fluidas. Las cabras cotizaban en una horquilla que iba de 70 a 120 euros, mientras que las ovejas salían a cuentagotas a precios de entre 50 y 80 euros.

Hubo tratos excepcionales y que despertaron el interés de los asistentes. El peñamellerano Francisco Simón, de Colosía, vendió en 500 euros una cabra llamada 'Blanquilla'. La adquirió el llanisco Ángel Fernández 'Vasquín', ganadero de Los Carriles. Se trataba de una cabra torda, de dos años, a punto de parir y de excelente morfología. Ambos afirmaron que el precio «es un valor que viene determinado por el interés de comprador y vendedor».

Con destino a Laviana se cargó un lote de 68 cabras del país, de edad no superior a los cinco años, por las que el comprador pagó una media de 80 euros. Y no faltaron las curiosidades, porque el sierense Ovidio González Arbesú compró una cabra en 200 euros y a los cinco minutos la vendía a un ganadero llanisco, de San Roque del Acebal, en 250. «Se gana más en una hora de trato que en dos días de trabajo», sentenciaba González Arbesú.

Daños del lobo

La conversación más recurrente entre los asistentes guardaba relación con los daños que causa el lobo en los rebaños de ganado menor. Por esa línea, José Gómez, pastor de Oceño, explicó que la actividad se ha vuelto «insostenible» y retó al Principado a que «no nos conduzca al matadero». Explicó Gómez que las palabras Cabrales y Peñamellera «hacen referencia a cabras y peñas, pero por la senda que nos están llevando ni siquiera vamos a poder aprovechar los pastos». Y matizó que «estamos dispuestos a convivir con el lobo, pero no a competir». Se refería a que el cánido «escoge los animales más jóvenes y nos deja las cabras viejas, a pesar de que no me relajo nunca y estoy vigilante todo el día».

En el apartado de galardones, el jurado reconoció como mejor lote de cabras el aportado por Francisco Simón, clasificándose a continuación los de Dionisio Álvarez Moradiellos, de Arenas, y José Gómez, de Oceño. El mejor lote de ovejas fue el presentado por el parragués Ricardo García Rama.