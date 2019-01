Arriondas instalará ocho cámaras para velar por la seguridad en la calle Las cámaras se instalarán en todas las entradas de Arriondas y en la calle principal. / NEL ACEBAL Los dispositivos se ubicarán en las entradas a la villa, así como en los espacios que registran una mayor afluencia de personas y coches LUCÍA RAMOS ARRIONDAS. Martes, 8 enero 2019, 00:05

«Velar por la seguridad de los ciudadanos y por el cumplimiento de las ordenanzas municipales». Es lo que pretenden desde el Ayuntamiento de Parres con la instalación, en los próximos meses, de un sistema de ocho cámaras de videovigilancia en la capital del concejo. Se trata de uno de los proyectos que contempla el presupuesto de 2019 que a finales del pasado mes de diciembre se aprobaba por unanimidad de todos los grupos en el transcurso de un Pleno extraordinario.

En las cuentas del presente ejercicio, explicó el alcalde parragués, el socialista Emilio García Longo, se han reservado 25.000 euros para esta iniciativa. «Queremos implantar un sistema de control y gestión mediante un circuito cerrado de televisión, de gama profesional, que permitirá mejorar la seguridad ciudadana, llevar a cabo un mejor control del tráfico en el casco urbano y una mayor eficacia en la supervisión del cumplimiento de las ordenanzas municipales», enumeró. En este sentido, indicó cómo últimamente proliferan las quejas en relación a los excrementos que algunos propietarios de perros no recogen, o de personas que depositan la basura fuera de los espacios y horarios establecidos.

«Evidentemente, nadie va a estar vigilando las 24 horas a ver qué hace la gente, pero en caso de que haya cualquier suceso concreto o alguna conducta que se repita con demasiada frecuencia, las cámaras podrán servir de ayuda», apuntó García Longo. Y añadió que el proyecto lleva aparejado «un estricto sistema de protección de datos y, claro está, el acceso a las imágenes va a estar restringido». No obstante, indicó, «lo que se pretende es dar una mayor seguridad a las personas y quien no tenga nada que ocultar no debe sentirse agredido».

Uno de los principales motivos que llevó al equipo de gobierno parragués a poner en marcha este proyecto fueron los diferentes eventos multitudinarios que acoge Arriondas a lo largo del año, como el Descenso Internacional del Sella o la Subida Internacional al Fito. De hecho, las cámaras que se instalarán en la villa son de alta precisión, las mismas que ya tienen en algunas grandes ciudades para eventos de importancia. «Los dispositivos permiten captar imágenes de alta definición para poder distinguir, por ejemplo, matrículas de los vehículos que accedan al casco urbano, y que funcionan tanto de día como de noche», precisó el regidor.

Los índices de criminalidad en el concejo, reconoció Emilio García Longo, son «muy bajos, pero la idea es trabajar en materia de prevención» y ante cualquier problema o hecho delictivo las imágenes que capten las cámaras estarán a disposición de los investigadores. «Igualmente, nos parece que las nuevas tecnologías, como es el caso, ofrecen muchas posibilidades a la hora de complementar la labor de los recursos humanos, como pueden ser los agentes de la Policía Local», añadió.

En cuanto a la ubicación, el regidor indicó que tres de las cámaras se instalarán en las diferentes entradas a la capital parraguesa -puente Emilio Llamedo, N-634 y carretera del Fito-, así como en aquellos puntos que habitualmente suelen registrar una mayor afluencia de personas y tráfico. Toda la documentación, señaló, ya fue remitida a la Delegación del Gobierno para su aprobación y, si todo marcha según lo previsto, el sistema de videovigilancia estará en funcionamiento en Semana Santa.