El 3D arroja luz al arte rupestre Raquel Asiaín ilumina el panel principal de la cueva de Llonín, en Peñamellera Alta. / PEDRO SAURA La investigación de Pedro Saura y Raquel Asiaín incluye una docena de cavidades asturianas, donde han aplicado la fotografía estereoscópica Figuras que se creían incompletas tienen continuidad en el relieve de las cuevas GLORIA POMARADA CARREÑA. Sábado, 7 septiembre 2019, 00:11

Las clasificadas como «figuras incompletas» dentro de los estudios sobre arte rupestre podrían no ser tal. En demostrarlo, con resultados «muy satisfactorios» tras un lustro de investigación, trabaja la doctoranda Raquel Asiaín con apoyo de Pedro Saura, autor, entre otras, de la réplica de Altamira y de los facsímiles del Parque de la Prehistoria de Teverga.

El punto de partida de la tesis de Asiaín, licenciada en Bellas Artes, Conservación y Restauración y máster en Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid, es consistente: en las cuevas con arte rupestre existe un relieve que los creadores paleolíticos aprovecharon. «En ocasiones entre los prehistoriadores se decía 'bisonte acéfalo' o 'figura incompleta' y nos estamos dando cuenta del aprovechamiento del soporte y cómo incluso llegaban a modificarlo para completar esas figuras», explica la investigadora. Un ejemplo, evidencia, son «las partes más protuberantes del animal, como el pecho de los bisontes o la panza de las yeguas, que potenciaban con la utilización del volumen del soporte».

Esas observaciones han sido efectuadas a través de un exhaustivo trabajo de campo en más de una decena de cuevas asturianas y otras tantas cántabras. Las analizadas en Asturias, la mayoría en el Oriente, son Llonín y Coimbre, en Peñamellera Alta; El Bosque y Covaciella, en Cabrales; Tito Bustillo y Les Pedroses, en Ribadesella; La Loja, en Peñamellera Baja; El Pindal, en Ribadedeva; El Buxu, en Cangas de Onís; La Lluera, en Oviedo; y Candamo, en el concejo homónimo.

Las diferencias existentes entre cavidades están permitiendo «ver que hay utilizaciones distintas del soporte», cuenta Asiaín. En esos descubrimientos incluye además la evolución cronológica: «Estamos también viendo si a medida que vamos avanzando en el tiempo, hacia el magdaleniense, la utilización de los soportes con volúmenes más evidentes se potencia más». Para llegar a esas conclusiones, que se plasmarán en la tesis que Asiaín prevé depositar en octubre del próximo año, los investigadores han recurrido al 3D, una técnica «de moda» que se extiende en los estudios de cuevas paleolíticas, con peculiaridades en su caso. «No es un 3D informático, es una cámara que se dispara simultáneamente con una separación de los objetivos de seis centímetros, que es la separación de las pupilas. Se hacen como dos puntos de vista que se mezclan y es donde apreciamos los detalles del aprovechamiento del soporte», explica Saura, catedrático de fotografía de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense . El protocolo a seguir, continúa, es «muy lento y riguroso», pues «en el momento que no hagas la toma desde los puntos de vista necesarios, no tienes la información que necesitas». También la iluminación debe ser medida al detalle para no perder datos en la minuciosa tarea de arrojar luz sobre los albores del arte.

Desde que la investigación comenzase, allá por 2013, el equipo ha ido perfeccionando sus medios tecnológicos, hasta el punto que ha sido necesario repetir la documentación de cuevas como Covaciella para contar con todo el material en formato digital. La paradoja del método es que esta tecnología puntera bebe de los orígenes de la fotografía, pues la «fotografía estereoscópica es en realidad un poco como empezó», explica Asiaín.

La mirada del artista

La tecnología es clave a la hora de desentrañar las incógnitas del arte rupestre, pero también pesa la mirada humana, en el caso de Asiaín y Saura determinada por su formación en Bellas Artes. «Estamos intentando entender el arte rupestre desde un punto de vista escultórico, aunando las cuatro artes plásticas. La escultura también es esa idea del aprovechamiento del soporte, se trata de intentar entender el arte desde la parte de los artistas», detalla la doctoranda. Una vez finalizado el trabajo, la intención pasa por entregar el material acopiado a los gobiernos de Asturias y Cantabria con el fin de dar continuidad a esa línea de investigación. No obstante, en la «recta final» que ahora se abre hacia ese momento resta aún completar el trabajo de campo en las últimas cuevas del Oriente, según las previsiones de Saura y Asiaín en estas próximas semanas.