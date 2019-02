Se prorroga de nuevo el secreto de sumario por el asesinato de Ardines El concejal de IU fue asesinado el pasado 16 de agosto. / JUAN LLACA. La Comandancia de la Guardia Civil de Gijón y la Unidad Central Operativa (UCO) siguen avanzando en las investigaciones, en medio de una gran discreción y hermetismo para evitar posibles filtraciones EFE Viernes, 1 febrero 2019, 17:36

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Llanes ha prorrogado de nuevo el secreto del sumario por el asesinato del concejal de Izquierda Unida (IU) Javier Ardines, perpetrado el pasado 16 de agosto en Belmonte de Pría, según han informado fuentes de la investigación. La titular del juzgado había decretado el secreto de las actuaciones a finales del pasado mes de agosto y desde entonces se ha ido prorrogando sucesivamente, han recordado las mismas fuentes, a lo largo de los cinco meses transcurridos desde el crimen.

La Comandancia de la Guardia Civil de Gijón y la Unidad Central Operativa (UCO) siguen avanzando en las investigaciones, en medio de una gran discreción y hermetismo para evitar posibles filtraciones sobre las principales líneas de trabajo. Javier Ardines, de 52 años y padre de dos hijos, fue asesinado a escasos metros de su domicilio, en Belmonte de Pría, cuando se dirigía al puerto de Llanes, sobre las 06:00 horas del 16 de agosto de 2018, para ir a faenar a bordo de su embarcación, 'Bramadoira', con la que se ganaba la vida, al haber renunciado a su sueldo de edil.

El concejal fue víctima de una emboscada al verse sorprendido por la presencia de tres vallas de obra que la Guardia Civil cree que fueron colocadas en mitad del camino vecinal para obligarle a bajar del vehículo para retirarlas. El cadáver de Ardines fue encontrado sobre las 08:00 horas tendido en mitad del camino rural y, a escasos metros, estaba su furgoneta con el motor encendido y la puerta del conductor abierta, lo que indicaba una acción premeditada y planificada, ya que días antes, el concejal había comentado a su familia que había encontrado otros obstáculos en el camino.

El hecho de que presentara heridas en frente, cara y nuca ha llevado a la investigación a sopesar que pudo haber varias personas implicadas en el crimen, pero todas las hipótesis sobre el móvil y la autoría siguen, cinco meses después, aún abiertas.

El pasado 15 de enero, la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, anunciaba no obstante que «la investigación va y está muy centrada». En ese momento, Losa además indicó que la Guardia Civil continuaba «recopilando pruebas para concluir la instrucción del caso» para intentar esclarecer el asesinato del concejal llanisco de IU.

No obstante, Losa destacó que, además de seguir en busca de indicios que permitan encontrar a los culpables -se sospecha que fueron varias personas las que le atacaron al salir de su casa-, los encargados del caso se aseguran de que ese proceso se realiza con todas las garantías posibles. De tal modo que «todas las decisiones que se adopten tengan el aval legal suficiente» para que después no haya problemas a la hora de dictar sentencia y que esta sea acorde a la gravedad del crimen cometido, explicó Losa. La delegada del Gobierno no quiso entrar en más detalles porque la investigación se encuentra bajo secreto de sumario. «No interesa dar más datos que puedan alterar el curso de las cosas», subrayó ya en aquel momento a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa celebrada en Oviedo con motivo de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado.

