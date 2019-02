La asociación de clubes de Llanes solicita al Ayuntamiento un local para reunirse

La recién creada Asociación de Clubes Deportivos de Llanes pide al Ayuntamiento un local en el que desarrollar su labor. En las últimas semanas, señalan, los encuentros vienen desarrollándose en establecimientos hosteleros, una situación que dicen no poder mantener dado el «volumen de trabajo» que afrontan. Entre las opciones planteadas por la entidad figura el uso de salas del Casino, si bien recuerdan que no descartan otras alternativas. Por el momento dicen no haber recibido respuesta del cuatripartito más allá de un compromiso verbal.

Este jueves, la asociación que representa a los clubes llaniscos mantuvo un encuentro con la agrupación local de Ciudadanos en el que abordaron aspectos como la creación de nuevas escuelas de bolos o ciclismo, la «saturación» del polideportivo municipal, las mejoras necesarias en la instalación de Posada y la situación de la piscina y el gimnasio, con la «necesidad de controlar a la empresa que la gestiona», señalaron.