Asturias Ganadera sale en defensa del propietario de los gallos 'ruidosos' de Soto de Cangas L. RAMOS CANGAS DE ONÍS. Sábado, 27 abril 2019, 01:49

Asturias Ganadera salía ayer en defensa del vecino de Soto de Cangas a quien el Ayuntamiento cangués ha ordenado clausurar su gallinero después de que el propietario de unos apartamentos rurales ubicados junto al mismo protestara por el ruido que hacen los animales ya que, asevera, «espanta» a sus clientes. Algo que desde Asturias Ganadera calificaron de «atropello» y «humillación» y que les recuerda «la marginación que sufren las personas que viven en el campo por parte del Principado».

«Hay turismo rural porque hay medio rural. El turismo rural se lo debe todo al medio rural, no a la inversa», apuntaron, y recalcaron que «los derechos y los intereses de los campesinos habitantes del lugar deben ser absolutamente respetados por encima de cualquier otra consideración». Y es que, recordaron, «los verdaderos protagonistas del medio rural son los agricultores y ganaderos, no los turistas ni los alojamientos».

En este sentido, desde la entidad indicaron que «sería bueno que los alojamientos promocionaran la verdadera inmersión promoviendo para sus clientes actividades que facilitaran el conocimiento y comprensión del medio» y les animaron también a «fomentar el comercio de proximidad, la compra directa al productor y el conocimiento y aprecio a la producción ecológica».

Los ganaderos aseveraron que «es un completo contrasentido, incluso se podría calificar de 'terrorismo contra el medio rural', la actitud del Gobierno regional en general, y de la Consejería de Medio Rural en particular, de castigar a quienes tienen unas gallinas como siempre se tuvieron». La tenencia o no de un CEA -código de explotación agrícola- es, insistieron, «algo absolutamente secundario, una mera excusa para justificar la marginación constante que sufren los campesinos». «Miles de personas disponen de un puñado de animales sin CEA, cuando son para autoconsumo y poco más», señalaron, y afearon que en vez de facilitar su adquisición en caso de que sea necesario, «se use como pretexto para prohibir. Eso es matar al medio rural y, de paso, al propio turismo rural», apostillaron.

Finalmente, desde Asturias Ganadera aseveraron que este caso «no es una excepción» y exigieron «normativas que protejan de verdad al campo y a quienes lo trabajan». «Dentro de poco escucharemos la preocupación de unos y de otros por el despoblamiento del medio rural y su empatía con la España vacía, pero los hechos están antes que las palabras», advirtieron.