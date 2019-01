«No nos asusta el lobo, pero tampoco venimos por verlo», dicen los turistas

El avistamiento de una loba en la zona de Dua, a escasos metros del Mirador de la Reina, no preocupa entre los turistas. Entre los visitantes que ayer se acercaron a los Lagos de Covadonga, en su mayoría de fuera de la región, el vídeo que desde el jueves circula por los teléfonos móviles de un ejemplar saltando entre los riscos a unos metros de la carretera CO-4 es apenas conocido. Muchos son conscientes de que el Parque Nacional de los Picos de Europa está poblado por cánidos, pero entre los motivos principales de la visita no se encuentra el contemplar de cerca al Canis lupus. A la hora de decantarse por el primer espacio protegido nacional de España, coincidieron los visitantes, prima más bien el paisaje.

Desde el mediodía, y en una jornada marcada por los cielos despejados que permiten vislumbrar el mar Cantábrico, los turistas fueron llegando al Mirador de la Reina para contemplar el horizonte y tomar la foto de rigor. A pesar de la cercanía del lobo en la mañana previa, su presencia no inquietaba. «Al final ellos huyen de nosotros, son quienes están en su hábitat y no nosotros, por lo que no tenemos por qué molestarles», sostuvo Sofía Marín, de Extremadura.

Menos convencidos se mostraban quienes ayer subieron a los Lagos en compañía de niños y mascotas. «Por nosotros no nos da miedo, lo único por los perros», indicó Yuli David, de Zaragoza. Por su parte, el vizcaíno Joseba Gortazar, junto a sus hijos de corta edad, señaló que «hasta que no pase nada no nos preocuparemos, aunque el lobo cada vez se acerca más». Tampoco considera que la especie pueda llegar a suponer un atractivo turístico para la zona de los Picos de Europa. «No vamos a venir a ver lobos y, además, hay que tener en cuente el problema que pueden suponer para los pastores», señaló, consciente de la situación que se vive en el espacio protegido. En la misma línea se pronunció Iván Díez: «Venimos de la zona de El Bierzo y allí también hay lobos, habrá quien quiera verlos, pero a nosotros nos da igual. Quizás fuera más interesante el urogallo o el oso», explicó el berciano.

Entre los visitantes asturianos no descartaban que la presencia del lobo pueda atraer a ciertos turistas, pero priorizaban la problemática de los pastores. «Puede suponer un atractivo, pero lo que hay que hacer antes es pagar en tiempo y forma a los pastores», sostuvo Fermín Rivero, de Mieres.

Cerca de queserías

Para el sector ganadero, la prueba gráfica de la existencia de cánidos que transitan por zonas de presencia humana es una muestra más de la denuncia que llevan lanzando años. El enclave en el que el joven cangués autor del vídeo filmó al cánido no está solo en las inmediaciones del mirador turístico, sino que se encuentra a escasa distancia de la Majada de Gumartini, donde existen queserías de Gamonéu del Puertu.

También allí pasta la reciella desde junio y hasta el final de la campaña. Los ganaderos dicen observar con frecuencia a ejemplares a plena luz del día y relatan cómo sufren cada año nuevas pérdidas. Desde enero de 2018 y hasta finales de noviembre, los daños al ganado en la vertiente asturiana del Parque aumentaron un 18%, hasta alcanzar las 165 bajas.