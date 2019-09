La Audiencia ratifica la pena a la exedil que dio una ayuda social a un maltratador Silvia Ruenes, a su llegada a los juzgados ovetenses el pasado mes de noviembre. / ÁLEX PIÑA La sala confirma los nueve años de inhabilitación a la exconcejala llanisca y absuelve a la otra acusada, una trabajadora social del Ayuntamiento LUCÍA RAMOS LLANES. Jueves, 5 septiembre 2019, 00:10

La condena de nueve años de inhabilitación para la exconcejala llanisca Silvia Ruenes por conceder en 2014 una ayuda social a un maltratador para que evitase la cárcel ya es firme. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo ratificaba el pasado 31 de julio la sentencia emitida el 26 de noviembre de 2018 por el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, condenando a la exedil socialista como «autora responsable de un delito de prevaricación administrativa en concurso ideal o medial con un delito de malversación de caudales públicos». Junto a ella fue condenada en un primer momento la trabajadora social del Ayuntamiento de Llanes que emitió un informe en sentido favorable a la concesión de la ayuda. Sin embargo, la sala de la Audiencia Provincial ha decidido estimar el recurso interpuesto por su defensa, absolviéndola.

En la sentencia, los miembros del tribunal rechazan, una por una, las líneas argumentales esgrimidas por la defensa de Ruenes para pedir su absolución, mientras admiten las de la letrada de la funcionaria municipal.

En primer lugar, los magistrados niegan que, como indicó la exedil en su recurso, la titular del Penal 2 de Oviedo fuese parcial durante el juicio. En su escrito, la defensa llegó a señalar que la magistrada «pudo haber actuado prejuzgando el asunto con una convicción ya preconcebida, interviniendo en el plenario no como una juez sentenciadora, sino como una auténtica instructora». Algo a lo que, tras escuchar la grabación de la sesión, se oponen los componentes de la sala, quienes consideran que no hubo parcialidad en la actuación de la titular del Penal 2 de Oviedo. «Su intervención en los debates ha de estimarse moderada», apuntan, e indican que buscaba «depurar los hechos sobre los que se encontraba declarando» Ruenes. Y apostillan que «resulta ciertamente sorprendente que la parte recurrente no hubiese realizado manifestación alguna acerca del modo en que se estaba desarrollando el plenario si consideraba que la actuación de la juzgadora presentaba visos de parcialidad».

La sala insiste en que la concesión fue «un acto arbitrario que amparó una situación ilegal»

En el recurso de la exedil también se apuntaba a una «vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba, por no haberse accedido a la práctica de una prueba documental» interesada por su defensa, algo que en la Audiencia justifican indicando que esta era «impertinente e innecesaria» y negando que se hubiese causado indefensión a la imputada.

La recurrente alegó también que «la resolución de concesión de ayuda no puede estimarse ilegal sino meramente lesiva, limitándose a conceder la ayuda basándose en el informe de la trabajadora». Aspecto que rechazan de pleno los miembros de la sala, señalando que «es público y notorio que no se puede disponer del dinero público para destinarlo al cumplimiento de una pena de multa impuesta por la comisión de un delito por un administrado». Por ello, insisten en que lo cometido fue «un acto arbitrario que amparó una situación ilegal» y recalcan que se trata de «una resolución manifiestamente injusta y frontalmente contraria a derecho».

Finalmente, ambas recurrentes también denunciaron «la indebida aplicación del delito de malversación de caudales públicos», pues, apuntaron, «la concesión indebida de la ayuda podrá ser otra cosa, pero no es un acto de apoderamiento o de distracción de un caudal público». Extremo que niegan en su sentencia los magistrados de la Audiencia, pues «el dinero que salió de los fondos municipales no fue destinado a atender necesidades relacionadas, directamente, con la actividad del Ayuntamiento, con la función pública». Y es que la concesión de una ayuda destinada a emergencias sociales a un maltratador condenado para poder pagar una multa y así evitar ir a prisión por quebrantamiento de condena, subrayan, «significa un apartamiento de las finalidades públicas». Y afean cómo dichos fondos se entregaron «disfrazados de ayuda social».

Por otro lado, la sala sí tuvo en cuenta los argumentos de la defensa de la trabajadora social municipal, indicando que no tenía competencia para emitir una resolución y que su informe no vinculante no se puede equiparar a la resolución de Ruenes, quien «no actuó condicionada por el informe», ya que «era conocedora en todo momento del expediente» e incluso se había entrevistado con el hombre, «llegando a cubrir de su puño y letra la instancia de solicitud».