Avall no recurrirá la sentencia que apoya las cuentas de Llanes de 2016

La Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall) no recurrirá la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA que el pasado 27 de diciembre daba la razón al Ayuntamiento llanisco, avalando su presupuesto de 2016. La agrupación vecinal había presentado un recurso contra la resolución del Consistorio que aprobaba las citadas cuentas al considerar que en las mismas existían «diversos incumplimientos formales y de fondo». «No estamos en absoluto de acuerdo con la decisión del tribunal», aseveraban ayer desde Avall, recalcando que «en las mismas circunstancias los jueces nos dieron la razón en 2006». No obstante, tras consultarlo con sus técnicos y teniendo en cuenta que el Tribunal de Cuentas avaló los presupuestos, la entidad no recurrirá el dictamen.