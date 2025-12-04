Avanza el blindado de Arriondas contra las inundaciones: un nuevo puente y otro trazado de la carretera de acceso a Bode El plan de defensa frente avenidas, desarrollado por las tres administraciones, moviliza más de 15,4 millones de inversión, entre la que destaca esta tercera fase por 1,3

N. V. Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:50

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado la tercera fase de las obras de defensa frente avenidas en Arriondas, en Parres, a la empresa Civis Global SLU por un importe de 1.283.933 euros. La actuación incluye el derribo del puente de acceso a Bode, que limita la evacuación de aguas del río Chico, y la creación de uno nuevo en otra ubicación. Vinculado a este, se construirá otro trazado de la carretera que evita el paso subterráneo bajo las vías del tren. Se aumenta así la capacidad de desagüe del río y se reduce el riesgo derivado de las crecidas.

Estas obras forman parte del convenio firmado por el Gobierno de Asturias, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ayuntamiento de Parres para desarrollar el proyecto de defensa de Arriondas frente a las avenidas, que consta de tres fases y supera los 15,4 millones de inversión. El Principado finalizó en marzo las obras de la segunda fase, que han permitido ejecutar varias intervenciones sobre los ríos Chico y Piloña y su entorno, con un coste de 3.171.955 euros.

Los principales trabajos en el Chico se centraron en ampliar la sección de desagüe, para lo cual se construyó un murete longitudinal y una mota —un montículo realzado de tierra— en la margen derecha, entre el Hotel Ribera del Chicu y el paso de la carretera a Bode. En esta margen también se elevó el camino de ribera entre la vía de acceso a la localidad y la confluencia de este afluente con el Sella.

Además, se ejecutaron mejoras en el colector, en los drenajes de las instalaciones de la piragüera municipal y en el paso bajo el ferrocarril de la carretera a Bode. También se sustituyó el paso de la riega bajo la carretera AS-260, paralela al río, y se crearon redes de drenaje para el agua de lluvia.

En cuanto al río Piloña, se elevaron la rasante del terreno en la zona del parque de La Llera y la pasarela peatonal, con lo que se amplía su capacidad de desagüe y se limita el nivel del agua en las zonas que lindan con el cauce. Además, se construyó un muro de dos metros para proteger la piscina y el camping que se ubican en esta zona verde.

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico ejecuta las obras de la primera fase, con actuaciones en los ríos Piloña y Sella que suman más de 10,7 millones.