El Ayuntamiento descarta colocar más cámaras para combatir el vandalismo La placa arrancada del puente volvió ayer a su ubicación. / ACEBAL El edil de Seguridad, José Luis Díaz, sostiene que los daños en los símbolos de Piragües son «hechos aislados de puro gamberrismo» J. GARCÍA RIBADESELLA. Sábado, 7 septiembre 2019, 00:11

El Ayuntamiento de Ribadesella no piensa instalar más cámaras de vigilancia y seguridad para luchar contra el vandalismo callejero. Así lo dijo el concejal de Seguridad Ciudadana, José Luis Díaz Bermúdez, tras los recientes daños causados a dos símbolos de la Fiesta de les Piragües, el Monumento a los Vencedores del Sella y la placa que da nombre al puente. El edil prefiere hacer llamamientos públicos a la ciudadanía para que tomen conciencia de que «la labor pública consiste en velar y vigilar para evitar el deterioro de lo público, porque la mejor vigilancia no es una cámara, sino nosotros mismos», aseguró. Díaz Bermúdez sostuvo que el vandalismo callejero no ha aumentado en el concejo en los últimos tiempos, «porque las cifras que tenemos no son alarmantes ni superiores, ya que siguen ocurriendo los fenómenos habituales». Es decir, daños en los maceteros de las calles, en las duchas de la playa, en los espejos de los baños públicos o pintadas en el puente. «Todo está dentro de los parámetros normales de lo permisible, dentro de lo anormal que es el deterioro público», añadió. Aún así, insistió en el necesario respeto hacia todo lo que es público, «porque parece que tiene muy poco apego al ciudadano, cuando debería ser lo contrario».

Por otro lado, en la mañana de ayer regresaba a su lugar la placa de cerámica que da nombre al puente. Los vándalos la habían arrojado a la ría y ha sido recolocada. A su vez, el Consistorio ya se ha puesto en contacto con el autor del monumento, el ceramista gijonés Pachu Muñiz, para que proceda a su restauración. «Tenemos que velar por ello, porque una estatua embellece, simboliza, ejemplifica cosas por las que nuestros antepasados estuvieron luchando», dijo el edil, que cree que lo ocurrido han sido «hechos aislados, desafortunados y desgraciados, de puro gamberrismo».