El Ayuntamiento incluirá en los presupuestos una partida para El Cobayu

El Ayuntamiento de Ribadesella destinará otros 200.000 euros a la tercera fase del Área de Regeneración y Renovación Urbana (Arru) de El Cobayu. Así aparecerá recogido en el proyecto de presupuestos que está elaborando el equipo de gobierno para el presente ejercicio. El anuncio lo hizo la alcaldesa, Charo Fernández, durante el acto en el que Ribadesella recogió el accésit logrado en el II Premio de Buenas Prácticas en Materia de Vivienda convocado por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales.

El Ayuntamiento de Ribadesella resultó finalista en estos premios debido a su trabajo de mediación comunitaria desarrollado en la primera fase del Arru de El Cobayu y a la amplia participación y consenso social entre vecinos y administraciones. Por ese motivo, la alcaldesa se lo dedicó «a Telín y Blanca, las personas que más se comprometieron y más trabajaron» para llevar a cabo el primer proyecto de rehabilitación en el bloque 9 del barrio. «Ellas fueron la avanzadilla, fueron muy valientes y además lo hicieron solas, porque no cuentan con un administrador que les lleve la comunidad», destacó la regidora.

La segunda fase de rehabilitación del barrio se desarrollará a lo largo de este año en los bloques 3 y 6. La comunidad de propietarios número 5 se quedó fuera debido a un «error administrativo al no reflejar en el acta que contaban con el respaldo suficiente». Presentaron una alegación, pero no se pudo aceptar. No obstante, la alcaldesa animó a presentarse de cara a la tercera fase en la que el Ayuntamiento piensa aportar los 200.000 euros mencionados. «Como ellos ya lo tienen todo van a ser los siguientes en entrar, pero es una lástima que por ese fallo en su tramitación no hayan podido acceder en esta segunda fase», señaló la alcaldesa riosellana Charo Fernández.