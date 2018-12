El Ayuntamiento propondrá mejoras para las nuevas barreras

Finalizados los primeros cuatro días de funcionamiento del sistema de acceso a los Lagos mediante barreras, cámaras y paneles informativos, en el Ayuntamiento de Cangas de Onís toca hacer balance. El alcalde José Manuel González Castro señalaba ayer que está previsto analizar los informes de la Policía Local, presente en el acceso a la CO-4, para extraer conclusiones. «Habrá que ver las mejoras para trasladárselas a la Dirección General de Tráfico (DGT)», explicó.

Desde el primer momento, el Consistorio cangués se ha mostrado partidario de acompañar el sistema automático de control con medios humanos, pues consideran que las barreras no son suficientes para evitar los atascos, registrados habitualmente a partir de la rotonda de acceso. Fuera del plan de transporte es habitual la estampa de vehículos que tratan de llegar lo más cerca posible de los Lagos, con vehículos que acaban estacionados en las orillas de la carretera. «La barrera no sirve de nada si arriba no tenemos controladores», sostiene el primer edil.

Para ello, reclama también la implicación del Principado a través de fondos económicos. «Tienen que entender que el Parque Nacional necesita más dinero, hace falta voluntad política», sostiene González Castro, que considera que hasta la fecha el Gobierno autonómico «está metiendo tijera».