El Ayuntamiento riosellano llevará a cabo desbroces en Linares «en breves días» Estado que presenta la carretera de acceso de la localidad riosellana de Linares. / XUAN CUETO La primera vuelta se inició en abril y esta localidad está en los últimos puestos, por eso aún no le tocó, según explicó el edil de Obras JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Viernes, 7 junio 2019, 01:17

El pueblo de Linares no está ni abandonado ni olvidado. Así lo entiende el concejal de Obras y Servicios riosellano, Enrique Gancedo, en respuesta a las quejas vecinales. El edil en funciones considera que este núcleo rural ha tenido un problema puntual durante los últimos días relacionado con una saca de madera a la que se le ha realizado el seguimiento que marca el protocolo. «Se han sacado fotografías de los caminos antes de comenzar la saca y se volverán a realizar en cuanto esta finalice. Como las empresas tienen que depositar un aval al pedir la licencia, este no se les devolverá si no dejan los caminos en su estado original», explicó. Si no lo hacen será el Ayuntamiento quien actúe haciendo uso del aval correspondiente.

Respecto a los desbroces de caminos y espacios públicos en la zona rural del concejo, Gancedo aseguró que este servicio «se ha mejorado considerablemente desde el año pasado, ampliando la partida económica y a dos el número de desbroces anuales». La primera vuelta de este año comenzó en el mes de abril y a Linares «le tocará enseguida», porque esa primera vuelta se está acabando y los últimos de la lista son Linares, Alea y algún pueblo más. En cuanto finalice esta primera vuelta se iniciará automáticamente la segunda, que también llegará a Linares en su fase final. «El año pasado estuvimos desbrozando entre los meses de mayo y diciembre, porque en el concejo tenemos unos cuatrocientos kilómetros de caminos para limpiar, que no se desbrozan en dos días y no podemos estar en todos los caminos a la vez. De hecho, los primeros que se limpiaron en abril ya están otra vez para desbrozar», añadió Enrique Gancedo.

El concejal en funciones también agradeció que el Principado de Asturias haya confirmado la licitación, en 41.300 euros, de una nueva redacción para el proyecto de saneamiento de la cuenca del río San Miguel. Ahora solo espera que en cuanto finalice esta fase, se habilite la partida económica necesaria para ejecutar la obra. «Ojalá se lleve a cabo porque este es un proyecto por el que llevamos esperando muchos años», añadió.