Balmori alegará contra un PGO que reduce «a la mitad» su suelo edificable Más de medio centenar de vecinos de Balmori firmaron ayer para alegar conjuntamente al PGO. / G. F. B. Los vecinos, en una exposición conjunta, piden que «se respeten las fincas que eran edificables en el plan de 2003 y añadir alguna más» GUILLERMO FERNÁNDEZ LLANES. Miércoles, 28 agosto 2019, 00:07

Más de medio centenar de vecinos y propietarios de fincas en Balmori se reunían ayer en la Casa de Concejo con el fin de recoger firmas para presentar una alegación conjunta al Plan General de Ordenación (PGO) que tramita el Ayuntamiento de Llanes. La alegación, que se presentará en septiembre, recogerá exclusivamente rúbricas de vecinos, personas empadronadas y propietarios de bienes inmuebles o fincas. Alguno de los presentes valoraba que, con el nuevo planeamiento que se está gestionando, el pueblo verá cercenadas sus aspiraciones urbanísticas a «casi a la mitad».

La reunión de ayer era consecuencia de otra mantenida el pasado 22 de agosto, cuando los vecinos recibieron información de un arquitecto que les detalló los pormenores urbanísticos personales a cada vecino y la situación a nivel general del pueblo a la luz del PGO que se pretende aprobar. Con los deberes ya hechos, los lugareños abrieron la recogida de firmas a un documento que recoge tres puntos fundamentales: Autorizar a Juan Antonio González, presidente de la Junta Vecinal, a que presente las alegaciones y rectificaciones decididas con anterioridad; que dichas alegaciones se orienten a que se respeten las fincas que eran previamente edificables en el plan aprobado en 2003, así como a añadir puntualmente alguna más, y que se respete la superficie dotacional ya prevista en aquellas normas. Firmaron todos.

Esa superficie dotacional recogida en el plan anterior hace referencia a la cesión de terrenos por parte de un vecino para destinar el espacio a zona lúdico-deportiva. Fue recogida en un documento firmado por el Ayuntamiento y el propietario, que a cambio conseguía una mejor calificación urbanística en la zona. Y ahora no la asume el PGO.

De conducir la reunión se encargó el lugareño Toni Cavada, quien valoró que «el nuevo PGO es restrictivo, evita el desarrollo mesurado de Balmori e impide a los vecinos o nuevos propietarios de terrenos que puedan construir viviendas unifamiliares». Por esa línea recordó que el pueblo «está rodeado de núcleos muy desarrollados urbanísticamente, como Celorio, Barro y Niembro, mientras que Balmori siempre demostró un particular empeño en defender la arquitectura popular asturiana». Los vecinos opinaban que los redactores del plan «vieron grandes fincas en el interior del núcleo que nunca se van a edificar porque sus propietarios no tienen necesidades económicas ni interés en vender. De esta forma no tenemos para dónde crecer», lamentaron.