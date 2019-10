Un banco para cultivar la amistad entre los ponguetos Los pequeños ponguetos decorando su banco de la amistad. / E. C. G. P. BELEÑO. Sábado, 19 octubre 2019, 01:27

El movimiento del banco de la amistad, surgido en Florida en 2012 a iniciativa de una niña dispuesta a acabar con las disputas entre compañeros, llega al concejo de Ponga. Este mes, los once pequeños que estudian en el aula de San Juan de Beleño del CRA Picos de Europa se han afanado en crear su propio espacio de convivencia. Lo han hecho durante las horas de actividades extraescolares y tomando como material un banco facilitado por el Ayuntamiento. El Consistorio y la asociación de madres y padres de alumnos (Ampa) han ido de la mano en esta experiencia encaminada a dar ejemplo a los más pequeños, destaca la alcaldesa Marta Alonso, que también tomó parte en las tareas de decoración del mobiliario. «Lo pintaron y va a quedar en el patio, donde además no había ninguno», explica. Los niños, abunda, «disfrutaron mucho», diversión que ahora se traducirá en concienciación frente al bullying. A pesar de que en el aula del colegio rural no se han detectado ese tipo de problemas, indica Alonso, saben ya que existen otros niños a los que ir al cole supone un auténtico suplicio por el trato de sus compañeros. Y, sobre todo, que frente a esa actitud siempre queda un reducto para cultivar la amistad.