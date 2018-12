«Las bases del concurso son una venganza», critican los policías locales interinos de Llanes

«Un proceso arbitrario y cruel». Así se refería ayer un grupo de seis policías locales interinos al concurso convocado por el Ayuntamiento de Llanes para cubrir las plazas que llevan años ocupando. Una convocatoria cuyas bases, aseveraron, responden a la «obsesión de venganza» del alcalde, Enrique Riestra. Así, agregaron, carecen de una «negociación real y objetiva», pues «las mesas se convocaron meramente para cubrir el expediente».

Los agentes lamentaron que, desde su llegada a la Alcaldía, Riestra les puso el 'sambenito' de «ser todos unos mangantes y enchufados». Por este motivo, consideran que el objetivo del regidor no es otro que cambiarles por nuevos agentes. «Las bases deberían ser conformes a un proceso de consolidación, no de oposición libre», señalaron los afectados, quienes consideran que «lo que quiere el cuatripartito es que no lleguemos a la fase de concurso».

El documento que llevaron a esas mesas de negociación, afearon, estaba «totalmente adulterado y manipulado». El mismo está sacado de las bases de otro concejo, pero «a Llanes llegaron con unos cambios estructurales realizados de forma anónima, con premeditación, nocturnidad y alevosía». En varias ocasiones, aseveraron, preguntaron por quién fue el redactor de las bases llaniscas, sin obtener información alguna al respecto. Las pruebas físicas, indicaron, «están pensadas paras un perfil premeditado» y en la fase de concurso la experiencia, que en documento original correspondia a 12,5 años, aquí se redujo a 3,5. Los interinos afectados llevan prestando servicio una media de 21 años, con lo que «no se computa ni el 15%».