«Las bases no pueden ser un traje a medida», dice Riestra sobre la Policía Local

El alcalde llanisco, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes), volvía ayer a defender la «legalidad» de las bases por las que se rige la convocatoria que ha puesto en marcha el cuatripartito para cubrir seis plazas de Policía Local ocupadas desde hace años de forma interina. El regidor salía al paso de las críticas vertidas por los interinos y por la sección sindical de la Unión General de Trabajadores (UGT) en el Ayuntamiento de Llanes , quienes tildaron las bases de «políticas» e indicaron que «pretenden beneficiar a unos determinados candidatos». Algo que negó rotundamente Riestra, quien aseveró que «son las mismas que se utilizan en otros concejos y están basadas en las de La Morgal».

En este sentido, el regidor llanisco recordó cómo hasta ahora los tribunales han tumbado todos los recursos interpuestos por trabajadores y sindicatos contra la oferta pública de empleo iniciada por su equipo de gobierno. «La justicia dice una y otra vez que son perfectamente legales», insistió, e indicó cómo algunas de las sentencias dictadas a favor del Consistorio señalan que hasta el 66% de los puntos en la convocatoria de la Policía Local proceden de la fase de concurso, es decir, de la experiencia. Algo que, considera, da una clara ventaja a quienes vienen ocupando estos puestos y demuestra que sí se trata de un proceso de consolidación de empleo.

«Lo que no voy a permitir es que las bases sean un traje a medida para estas personas, pues eso vulneraría los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad», advirtió Enrique Riestra, quien instó a los agentes críticos con la convocatoria a preparársela en vez de «pretender ocupar de forma indefinida las plazas». Con sus manifestaciones, aseveró, «demuestran que tienen muy poco respeto por las sentencias judiciales, que desestimaron todas las alegaciones presentadas».

El regidor no quiso ahondar más en el asunto pues, en su opinión, «está claro y diáfano» que las bases elaboradas por el cuatripartito son legales. Sí se mostró molesto con las palabras que desde la UGT dedicaron a la edil de Personal, Priscila Alonso (IU), recomendándole no ser «cómplice» del alcalde. «La postura de los diferentes grupos no se movió ni un ápice y cumple con lo que llevamos en nuestros programas», aseveró.