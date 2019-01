La basura divide a vecinos y Parque Basura desperdigada esta semana por la zona de contenedores de la aldea cabraliega de Bulnes / E. C. En Bulnes sostienen que los desperdicios generados no bajaron y el Consistorio de Cabrales apunta a un recorte en el servicio Los datos de la dirección cifran los residuos recogidos en 2018 en 8.000 kilos menos GLORIA POMARADA CARREÑA. Viernes, 4 enero 2019, 00:10

En un año marcado por las críticas a la recogida de basuras en el Parque Nacional de los Picos de Europa, las cantidades retiradas se redujeron dentro de los principales enclaves turísticos de la vertiente asturiana en más de 8.360 kilos. Las mayores bajadas, según los datos de la dirección del espacio protegido, se registran precisamente en Asturias, con la aldea de Bulnes a la cabeza seguida de los Lagos de Covadonga. Entre enero y finales de octubre del pasado ejercicio, el Parque Nacional retiró del pueblo cabraliego 4.790 kilos de desperdicios frente a los 8.290 del mismo periodo de 2017, lo que supone un 42,22% menos.

Los hosteleros del pequeño núcleo, volcado en la actividad turística y que cuenta con cinco bares, dos albergues y una pensión, llevan denunciando desde hace meses carencias en el servicio. En estas fiestas navideñas, la imagen de contenedores a rebosar, con restos de desperdicios extendidos por el suelo, ha regresado al enclave, en pleno macizo central de Picos. Ayer, y tras «más de un mes sin recogida», dos operarios se acercaban al pueblo. «Subieron a las ocho y media de la mañana, pero tuvieron un problema con el 'dumper' y pidieron el tractor a un vecino. Bajaron algo, pero sigue quedando basura», señala la hostelera Mercedes Mier, una de las pocas con actividad todo el año. La situación que viven estos días no es nueva. También en primavera y a finales del verano denunciaron la ausencia de recogida, que se llegó a dilatar hasta tres semanas entre septiembre y octubre. «Tenía que ser algo rutinario, pero es que el año pasado fueron por demás los problemas», indica.

Los datos mensuales de la dirección del espacio protegido revelan que la cantidad recogida en enero, febrero, marzo y junio por el propio Parque Nacional fue cero. Sin embargo, en el pueblo sostienen que el hecho de que no se haya recogido no implica que no se haya generado. «En junio ya empieza la temporada alta y hay basura. En invierno nosotros abrimos los fines de semanas y algo se genera también», dice Mier.

En Bulnes se retiraron «cero kilos» en cuatro meses y lo mismo pasó en Lagos otros dos

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Cabrales indican que el servicio de recogida no corrió a su cargo en ningún momento de 2018. «Nosotros lo recogemos desde Poncebos -punto de llegada del funicular-», explica el alcalde, Francisco González (PP). Apunta, además, que el pasado ejercicio el Parque Nacional «recortó los presupuestos y una de las cosas que hicieron fue quitar días a la recogida de Bulnes». La gestión de los residuos, adelanta, será una de las cuestiones que aborde la próxima semana en una reunión con el nuevo codirector, Pablo García Esteban.

Un 11% menos en los Lagos

En el enclave con mayor afluencia de visitantes, los Lagos, la cifra de recogida hasta el 31 de octubre fue de 39.000 kilos frente a los 43.860 del mismo periodo de 2017. La bajada supone un 11,08% que supera la media del conjunto del Parque, donde en total se retiraron un 10,96% menos de residuos. En los otros dos lugares contabilizados fuera de Asturias, Caín y Tresviso, el descenso alcanzó respectivamente el 7,09% y el 6,09%.

Por meses, el dato de recogida queda a cero en el entorno del Enol y el Ercina a lo largo de febrero y marzo, mientras que el mayor pico tuvo lugar en agosto, con 10.400 kilogramos.

La evolución de los últimos años deja cifras dispares. En Bulnes la tendencia se sitúa a la baja, con cantidades que, partiendo de los 5.740 kilos de 2012, llegaron a subir hasta los 6.980 kilos del año siguiente y los 9.330 de todo 2017. Por su parte, los Lagos han experimentado un paulatino repunte. En 2012 fueron 29.140 los kilos recogidos y en esos niveles se mantuvo hasta 2016, cuando alcanzó los 33.620. A lo largo de 2017, la cantidad de residuos volvió a subir hasta los 44.620 kilos.

El servicio de retirada de basuras dentro del espacio protegido viene recayendo en el Parque en núcleos como Bulnes, Lagos, Caín o Tresviso, pero ya el anterior codirector Rodrigo Suárez Robledano defendió poco antes de su cese que se trata de una prestación «rara» pendiente de revisar a lo largo de 2019. Desde ayuntamientos como el de Cabrales insisten en que el Parque «asumió la competencia».

En el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), que saldrá a información pública previsiblemente este mes, la cuestión se emplaza a la definición de un Plan de Desarrollo Sostenible. El articulado del documento esboza que ese plan «concretará las actuaciones de inversión directa» en materia de «recogida y retirada de residuos sólidos urbanos, RCDs y residuos ganaderos que en los núcleos rurales del Parque desarrollen las Administraciones competentes».

En todo caso, precisa, se primará «la puesta en marcha de un sistema de recogida que asegure su eliminación fuera de los límites del Parque Nacional».