«Nuestros bebés no tienen la culpa de su falta de previsión», claman las familias de Posada

El problema surgido hace dos meses en torno a la falta de un aula para bebés en la escuela de 0 a 3 de Posada de Llanes está lejos de solucionarse. Es lo que ayer quedó patente durante la reunión de casi dos horas mantenida por la concejala de Educación, Marisa Elviro (Vecinos por Llanes); la directora del centro, Marta Álvarez, y los progenitores afectados. La edil, quien entregó varias copias de un informe jurídico en el que se indica que esta «es una competencia impropia de los ayuntamientos» y que, por tanto, el llanisco «no tiene capacidad para realizar contrataciones», aseguró no estar dispuesta a «prevaricar» para solucionar el problema. «Lo haremos con arreglo a la ley para no cometer los mismos errores que cometieron cuatro concejales socialistas que ya han sido inhabilitados por ello; por ahí nosotros no vamos a ir», insistió.

El Ayuntamiento de Llanes, recalcó la concejala, «está deseoso de que se pueda solucionar la situación, sobre todo para los dos niños cuyos padres trabajan ambos», y aseguró que «no es una cuestión de dinero, porque estamos dispuestos a asumir los costes, sino de hacerlo conforme la ley». En este sentido, Elviro pidió «conocer los mecanismos a los que se refería la consejera de Educación -Carmen Suárez- cuando afirmó en la Junta General que los ayuntamientos sí podemos contratar más personal». Eso sí, agregó, «le ruego que no sea como hacían sus compañeros socialistas inhabilitados».

Unas explicaciones que no convencieron a las familias, que ya están recogiendo firmas de apoyo y anunciaron su intención de movilizarse. «No entendemos que el Principado les ofrezca dinero para tener cuatro aulas y solo abran dos», criticó Luis Carlos Ruenes. Y afeó «que no haya una previsión cuando estos problemas de falta de personal y aulas cerradas se repiten año tras año».

«El servicio se presta en otros 37 ayuntamientos y el de Llanes es el único que tiene problemas y deja a gente fuera»

A la reunión acudió también, en representación de Podemos Llanes, Libania Fernández, quien señaló que «el cuatripartito lleva seis años en el gobierno y tuvo tiempo desde entonces de modificar la relación de puestos de trabajo para crear nuevas plazas y prevenir así estas situaciones, ya que no es la primera vez que pasa y su obligación es dar servicio a los padres». En este sentido aseveró que «desde la Consejería de Educación nos dijeron que hay otros 37 ayuntamientos con este servicio y Llanes es el único que tiene problemas y deja a gente fuera».

Algo que también criticaron las familias, quienes se preguntaron si «es que en el resto de concejos no hay informes jurídicos». «Nos sentimos discriminados y los perjudicados al final son nuestros bebés, que no tienen la culpa de su falta de previsión», lamentó Ruenes, quien indicó que los progenitores ya están trabajando al terminarse los permisos. «Nos estamos apañando pidiendo favores a amigos y familiares, pero no es plan», apuntó. «Luego hablan de fijar población en la zona rural, pero con este panorama, ¿quién va a venir?», apostilló. Y Fernández manifestó su temor a que «alguna de las madres se vea obligada a tener que renunciar a su trabajo».