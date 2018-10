El benjamín del Urriellu corona la cara más dura Uno de los jóvenes, en plena ascensión con el refugio al fondo. / J. G. El cabraliego Jorge González Bada cumplió su sueño de ascender al Picu por su vertiente más complicada L. RAMOS CARREÑA. Miércoles, 3 octubre 2018, 00:21

«Un sueño hecho realidad». Así se refería ayer el cabraliego Jorge González Bada, de 21 años y guarda en el refugio de Jou de los Cabrones, a la hazaña que realizó este lunes junto a su paisano Juan Luis Guilluy, de 23. Ambos jóvenes coronaron la cima del Urriellu tras diez horas de ascensión ininterrumpida por una pared vertical de seiscientos metros en la cara más dura de la gran mole de piedra, la oeste. El benjamín del Picu regresaba así a una cumbre que coronó por primera vez con tan solo ocho años en compañía de su tío Sergio González, guarda del refugio de Urriellu, y lo hacía conformando, junto a Guilluy, «la primera cordada cabraliega en completar la vía Murciana».

La compleja ascensión, relataba ayer el joven montañero, que es también guía acompañante de media montaña, a este diario, llevaba en su mente casi desde la primera vez que puso un pie en la mítica cumbre cabraliega. Sin embargo no contaba con culminarla tan pronto. «Me puse como objetivo ir subiendo por todas las caras y completar las diferentes vías, de la más sencilla, que fue la sur que hice con ocho años, a la más compleja, que es la oeste. Hace dos años ascendí por la vía Cepeda en la cara este y, aunque la Murciana iba a ser la última, al final me he adelantado», reconocía, entre risas, mientras se recuperaba del enorme esfuerzo físico que supuso la aventura. «Salí de casa a las cinco menos cuarto de la mañana y sobre las nueve ya estábamos en el refugio de Urriellu. Iniciamos una ascensión complicada, pues fueron diez horas colgados de la pared, más otras dos de descenso, sin apenas descansar ni comer», apuntó.

El buen tiempo acompañó a los dos cabraliegos durante prácticamente toda la jornada, aunque la época del año en que nos encontramos y la altitud llevaron a que, inevitablemente, la niebla hiciese acto de presencia en varias ocasiones. También pasaron frío y soportaron rachas de viento, pero ninguno de los dos se dejó amilanar hasta cumplir su misión. Los primeros en celebrar con ellos el éxito fueron el tío de Jorge y su compañero refugiero, el veterano guarda Tomás Fernández, con quienes hicieron una breve pausa en el refugio de Urriellu antes de regresar a sus respectivos domicilios.

En la hazaña tuvo gran peso la experiencia de Guilluy, quien actualmente es guía de media montaña y se prepara para serlo de alta montaña. «Él ya hizo la vía más veces y eso me dio seguridad, pues aunque te prepares antes de la ascensión, siempre hay puntos y referencias que no reconoces con solo estudiarlos sobre el papel si es tu primera vez», recalcó Jorge. El joven no llegó a casa hasta pasadas las dos de la mañana de ayer. Fueron casi 24 horas de 'caña', pero «el esfuerzo mereció la pena», aseveró, pensando ya en cuál será su próxima aventura.