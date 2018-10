La berrea, un espectáculo para «los cinco sentidos» Asistentes a la berrea otean los montes en busca de animales. La recién declarada Reserva de la Biosfera de Ponga es uno de los espacios más atractivos para este otoño«Hay que venir a sentir», destacan los guías locales de una experiencia que permite el disfrute de los olores y sonidos del bosque y requiere de dosis de paciencia GLORIA POMARADA BELEÑO. Martes, 2 octubre 2018, 00:10

Con la quietud e intimidad que confieren el alba y las últimas horas del día, en los montes comienzan a despuntar los primeros bramidos del venado. La temporada de celo se encuentra en su punto álgido y los machos despliegan su poderío en un espectáculo que ha terminado por convertirse en atractivo turístico. En Ponga acaban de estrenar la declaración de Reserva de la Biosfera, un aliciente más que destacan los guías locales y los negocios hosteleros, unidos para ofrecer 'packs' a los visitantes.

José Franciso Povedano y Carmen González conducen desde hace seis años los recorridos por zonas como el bosque de Peloño, con la vocación de trasladar a los visitantes el disfrute «a través de los cinco sentidos». La berrea, cuentan, es más que la observación de venados: es la percepción de los sonidos, de los olores y los colores del bosque en plena eclosión otoñal. «Se trata de potenciar los sentidos, hay que venir a sentir», explican. En los tiempos de la inmediatez y el predominio de la imagen, adentrarse en el monte supone también un ejercicio de espera y paciencia. Pueden pasar horas hasta vislumbrar a los animales y en ocasiones, ni siquiera llegan a mostrarse ante la vista. Con cada bramido, el silencio reina en los grupos, de un máximo de diez personas. El ser humano debe hacerse invisible si quiere ser testigo del despliegue de la naturaleza en estado puro.

Demostración de poder

«Son animales salvajes, no hay normas. Tenemos que evolucionar con ellos», cuentan mientras otean los calveros del bosque con sus prismáticos. El estado de los pastos es una de las claves para seguir la pista a los venados, que buscan los de mayor calidad y tienden a rechazar aquellos con presencia de ganado. La convivencia entre especies, relata Povedano, es uno de los aspectos que sorprende a los foráneos. «Esto no es como los documentales, no son habituales las peleas. Hay mucho terreno por donde irse y los animales si pueden evitar causarse daño lo hacen», dice.

En el caso de los venados, las luchas cuerpo a cuerpo son el último recurso de los machos para mostrar su dominio y optan antes por bramidos y clavar la cornamenta en la superficie y levantar tapines, relata el guía. La jerarquía de la edad también impera en el apareamiento y los ejemplares de menor edad -conocidos como horquillones- suelen retirarse. «Con el pasto comienzan a subirles las hormonas y a despuntar, pero acaban el año en blanco», bromea el guía.

Una vez que las hembras estén cubiertas, la berrea llega a su fin, aproximadamente la segunda semana de octubre. Por ello, recuerdan, no existe una fórmula exacta para fijar el periodo de excursiones. La naturaleza sigue su curso ajena a los ritmos humanos y sus anhelos de adentrarse en lo salvaje.