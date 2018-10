La biblioteca rural que forja lectores Carmen Vera, ayer junto a un joven usuario que colabora en la elaboración de murales. / JUAN LLACA «Parece que los libros no existen fuera de la escuela, cuando leer es diversión, no obligación», dice Carmen Vera El centro de Onís recibe hoy un premio nacional por su trabajo con los jóvenes G. POMARADA BENIA. Miércoles, 24 octubre 2018, 00:11

En los cuentos que leen, la libertad de la imaginación campa a sus anchas sin límites de distancias ni de recursos económicos, pero la realidad del medio rural en el que viven está sujeta a obstáculos que hasta hace cinco años les alejaban de la literatura. Fue en esa fecha cuando la biblioteca de Onís se adentró en un proyecto de animación a la lectura que hoy se ve reconocido con el premio nacional que cada año otorga la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, con motivo del Día de la Biblioteca. La jornada rota desde hace años por todo el territorio español y en esta ocasión llega a la Biblioteca de Asturias 'Ramón Pérez de Ayala', en Oviedo, donde los responsables del centro oniense recogerán el galardón. «Estamos como si nos hubiese tocado la lotería», cuenta la bibliotecaria Carmen Vera Guerri.

Más allá del reconocimiento a su labor, en Onís ilusiona el premio material: lotes de libros juveniles e infantiles con los que renovar unos fondos ya devorados por los ávidos lectores. «Tener novedades es importante», indica Vera, que recuerda que los suyos son unos usuarios «muy motivados». De ello se ha encargado en los últimos años a través del programa de promoción de la lectura, que empezó en las aulas con el fin de sacarlo de ellas. «Parece que los libros no existen fuera de la escuela, cuando leer es diversión, no obligación», sostiene. Con esa idea se presenta cada semana en los tres centros que integran el colegio rural agrupado (CRA) Picos de Europa, dividido entre Benia, en Onís; Mestas de Con, en Cangas de Onís; y San Juan de Beleño, en Ponga. «Dentro del horario escolar hacemos un club de lectura y las sesiones son geniales», destaca la bibliotecaria, que adapta la actividad a cada etapa educativa: los alumnos de Infantil se acercan a los títulos a través de cuentacuentos y manualidades, mientras que en Primaria «trabajan al autor, finales alternativos y mesas redondas». De esa semilla van dando resultados que Vera detecta en la afluencia a la biblioteca de Benia, pues «pasaron de no venir prácticamente nada a acercarse un montón. Es importante que vengan, miren y decidan».

Poesía con Gloria Fuertes

Reciben el galardón coincidiendo con el Día de la Biblioteca, que este año se celebra en Oviedo

A la libertad de elección de estos pequeños con gustos ya formados se suma la exploración de géneros literarios de la mano de la propia bibliotecaria, con la meta fijada este curso en la poesía. «Es una forma de incentivarles a que la lean porque es un género que les cuesta más», apunta. Lo harán a través de la obra de Gloria Fuertes, de la que el pasado año se cumplía el centenario de su nacimiento y este noviembre el veinte aniversario de su muerte. «Tenemos un rincón específico en la biblioteca dedicado a ella», explica Vera, que presentará mañana la programación de actividades para los próximos meses en las instalaciones de Benia, entre ellas los títulos que los jóvenes lectores analizarán en sus clubes semanales. «Si de pequeños adquieren el hábito es más fácil que lo mantengan». Palabra de la guardiana de los libros de Onís.