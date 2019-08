Buscan figurantes para un documental en Llanes y Ribadesella Las responsables del proyecto, ayer, en Llanes. / NEL ACEBAL El proyecto, de Ana López y Maite Capín, contará la historia de un peregrino de la Edad Media en el Camino de Santiago JUAN GARCÍA LLANES. Viernes, 9 agosto 2019, 00:23

La escritora y realizadora avilesina Ana López Martín y la diseñadora de vestuario riosellana Maite Capín están buscando figurantes en Llanes y Ribadesella para su próximo proyecto documental. El trabajo lo iniciaban ayer en la Casa de Cultura Llanes y lo finalizan hoy a las 19.30 horas, en la Casa de Cultura de Ribadesella. La idea es recoger los datos personales de aquellas personas interesadas en participar en un futuro casting para formar parte de una película documental sobre la Orden de los Caballeros de Santiago.

El objetivo de la directora pasa por contar en un docuficción la historia de España a partir del siglo XII, «cuando la Reconquista estaba ya por Cáceres y nace esta orden para seguir avanzando en la repoblación de los territorios», explicó López Martín. La Orden de Santiago es una organización nobiliaria honorífica que aún perdura en el siglo XXI con el Rey de España, Felipe VI, como Gran Maestre.

«El guion nos lo han aprobado con bastante entusiasmo, porque creo que está bastante bien y pretendemos llevarlo adelante en los próximos meses», añadió López Martín. Sin embargo, antes de iniciar el rodaje, la directora y guionista quiere, por cortesía, presentar el proyecto a la Casa Real para recibir su visto bueno y «para que estén cómodos con el guion y con todo su contenido». A partir de ese momento iniciaría la preproducción y, como «todo es tan complejo», calcula que podría comenzar el rodaje dos meses después.

López Martín ha contactado ya con el actor principal, «pero al tratarse de una persona conocida, con una agenda complicada, aún no me ha confirmado su participación». No obstante, el equipo será amplio. Rondará las doscientas personas, «así que hay que recoger muchos currículos y tener en consideración a muchas personas, porque para recrear una batalla o cualquier otra historia no puedes tener solo a diez».

Del diseño del vestuario y del casting se encargará Maite Capín, tal y como ya hizo en la película documental 'El Crucigrama de Jacob', nominada para once premios Goya 2019 y que ayer se proyectó en Llanes y hoy en Ribadesella. Con este trabajo, las dos asturianas han comenzado «por la puerta grande».

Este es un proyecto de docuficción diferente, «en el que se incluye una pequeña trama que lo hace un poco más entretenido». Trata sobre el Camino de Santiago en su tramo asturiano y cuenta la historia de Saúl, un peregrino del Medievo que emprende la ruta en busca de una salida personal y espiritual.