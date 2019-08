Un Cabrales de altura y mimo El queso ganador del certamen se caracteriza por su «cremosidad», explica el propio Bada. El afinador Pepe Bada, heredero de una saga que continúa la elaboradora Andrea Fernández, es el artífice del queso más caro del mundo La quesería Arangas madura a 1.200 metros piezas personalizadas para cada cliente G. POMARADA TIELVE (CABRALES). Martes, 27 agosto 2019, 00:16

En la quesería Arangas recibir premios va camino de convertirse en rutina, pero que el galardón al mejor Cabrales 2019 vaya acompañado de la cantidad de 20.500 euros desembolsados por el Llagar de Colloto en la subasta del domingo «se sale fuera de lo normal». Lo reconocía el propio Pepe Bada, afinador de la quesería, nada más conocerse la cifra y, ya con el éxito más asimilado, se repetía ayer una pregunta: «¿Lo pagan porque es mi queso y lo conocen o simplemente porque ganó el certamen?». En el interrogante subyacen dos realidades, la de la notoriedad pública que confieren esas cantidades astronómicas y el trabajo silente e íntimo que, día a día, los queseros desarrollan en sus instalaciones y la profundidad de las cuevas de Picos. Hay jornadas, cuenta Bada, en las que dedican una hora a debatir «lo que le ocurre» a una sola pieza. «Da sus quebraderos de cabeza, cada queso evoluciona de una forma diferente», explica el encargado de seleccionar los quesos.

Desde 2013, su labor se complementa con la de Andrea Fernández, hija de su pareja y ganadera reconvertida a quesera. Cuando la actividad comenzó a resentirse, la joven optó por reinventarse para no convertirse en una emigrante más del medio rural. «Ella empezó a hacer queso y yo quería cambiar de vida, antes era joven y tenía fuerza, ahora no puedes hacer tantas cosas», cuenta Bada sobre el momento que unió sus caminos.

El oficio «va evolucionando»

Antes que afinador, Bada pasó por todos los puestos de la cadena: «Iba a las cabras, a las ovejas, a las vacas, hacía queso, iba a las cuevas...», enumera. «Prácticamente nací en una mayada», continúa el veterano quesero, heredero de una tradición familiar de la que existen «datos ya de 1900». Hoy, la leche es adquirida y el trabajo se reparte entre cuatro personas, el propia Bada y Fernández y dos trabajadores más, Vanessa Pumares y Jorge González. «Las cosas van evolucionando, las familias son más pequeñas y no se puede hacer todo», explica. Las mujeres son las encargadas de la primera fase de la elaboración, en Rozagás: «Allí hacen el queso, se sala y se seca. Yo voy todas las semanas y elijo los que me interesan», explica Bada. Esas piezas seleccionadas atendiendo al color se trasladan a la cueva del Teyedu, a más de 1.200 metros, para su maduración durante seis meses. «Están a unos ocho grados, con variaciones que en invierno pueden llegar a los seis y en verano a los nueve», detalla.

Las visitas a la cavidad son constantes para controlar el proceso de maduración: «Si dejáramos que evolucionara como él quisiera a los tres meses ya sería un queso viejo, lo que hacemos es cortar los hongos y levaduras que quieren adelantarlo y así va más lentamente», detalla.

Las piezas ya listas se bajan a principios de cada semana, utilizando la caballería para recorrer los cinco kilómetros que separan la cueva del Teyedu de Tielve, dos de ellos «por monte». La producción anual de la marca ganadora del certamen, una de las comercializadas por la familia de queseros, ronda los 6.000 kilos -3.000 piezas-, mientras que el cómputo global de toda la quesería es de unas 15 toneladas. «Se vende todo, ahora ya tengo un pedido de 50 piezas», cuenta sobre el queso del Teyedu, un auténtico producto «gourmet» que se adapta incluso a los gustos de cada comprador. «A la hora de la venta lo que buscamos es el sabor, hacemos una cata de todos los quesos y cada uno va para su cliente, porque hay a quien le gusta más amargo o más dulce», dice.

Lobo y Parque Nacional

A pesar del «placer de ver que las cosas siguen funcionando y bien», Bada no oculta que la suya es una actividad repleta de amenazas, desde la falta de relevo generacional a las trabas administrativas. «Estamos dentro de un Parque Nacional y hay cosas imposibles porque no las quieren hacer unas y porque son una locura otras», reflexiona. Como ejemplo cita la situación de las pistas, donde «hacen cien metros cuando hacen falta quinientos, así que no solucionan nada». El veterano del Cabrales apunta además a la situación que generan los ataques del lobo a las reses, lo que a su entender «afecta a la tradición y la cultura del pastoreo». «Quedan cuatro superhombres y supermujeres que lo mantienen, es una lucha de David contra Goliat», lamenta el artífice del mejor queso Cabrales del mundo.