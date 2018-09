Cabrales rebaja los impuestos gracias a los ingresos de las eléctricas El IBI baja al 0,80%, la plusvalía se reduce a la mitad y la tasa de vehículos de tracción mecánica un 30% G. POMARADA CARREÑA. Jueves, 27 septiembre 2018, 00:11

Los vecinos cabraliegos pagarán menos impuestos y lo harán gracias al ingreso en las arcas del Ayuntamiento del canon a las eléctricas. Ese nuevo cobro a las compañías que hacen uso del suelo municipal permitirá al Consistorio embolsar 180.000 euros extra, que compensarán la pérdida de 130.000 euros correspondientes a los impuestos que hasta ahora pagaban los vecinos, explicó el regidor Francisco González (PP). La rebaja salía adelante por unanimidad de todos los grupos en el Pleno celebrado ayer en Carreña, con el único punto en el orden del día de disminuir a la mitad la plusvalía, un 30% el impuesto a los vehículos de tracción mecánica y dejar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en el 0,80% en lugar del 0,90% anterior. También en materia económica, el equipo de gobierno destacó cómo desde su llegada han ido reduciendo la deuda de los más de 1,6 millones iniciales a los 104.000 euros pendientes de pago que quedarán a 31 de diciembre y que saldarán «en el primer trimestre de 2019».

Apertura de la casa de guías

En el apartado de ruegos y preguntas, a la sesión plenaria llegaron cuestiones como la inminente inauguración de la Casa de Guías, situada en un edificio a la entrada de Arenas reparado mediante subvenciones y el programa Actívate. El espacio será el centro operativo de los guías de montaña locales y desde allí prestarán información a los visitantes sobre rutas. También se han habilitado en el inmueble dos salas de conferencias, un espacio para exposiciones, una cocina y una habitación para los profesionales que decidan hacer noche, explicó el regidor. Sin salir de la montaña, los grupos abordaron ayer la última subida de la Virgen de las Nieves al Picu Urriellu, que sustituye a la destrozada el pasado año. El PSOE lamentó que en la expedición no hayan participado montañeros cabraliegos. «Es emblemática para Cabrales y no concebimos que no haya representación del concejo», sostuvieron. También expusieron los socialistas la problemática existente en algunos pueblos con las basuras, pues «hay gente que la tira sin bolsa». La solución, dijo el alcalde, pasa por revisar las ordenanzas y «meter sanciones económicas».

También informó Francisco González de que el Ayuntamiento procederá a iniciar el expediente de derribo de un edificio en ruinas en la zona de El Pindal, en Arenas. El inmueble presenta un estado deficiente y el Consistorio «lleva dos años esperando» por el arreglo por parte de sus responsables, sin que haya llegado hasta la fecha. Actualmente, el recinto se encuentra vallado para evitar accidentes.