Cabrales recupera los alcaldes de barrio en los pueblos Vista del pueblo cabraliego de Asiegu, donde elegirán alcalde. / ACEBAL Tras años sin esa figura, en el concejo se celebrarán «entre noviembre y diciembre» elecciones por voto secreto en la veintena de núcleos G. POMARADA CARREÑA. Martes, 24 septiembre 2019, 00:07

La elección directa de representantes llegará en Cabrales a todos los pueblos del concejo. En la sesión plenaria celebrada ayer salía adelante una nueva ordenanza que regula la figura de los alcaldes de barrio, ya existente años atrás pero «que se fue perdiendo», explicó el alcalde José Sánchez (PSOE). «Queremos recuperarlo para establecer un diálogo directo y que haya una persona de referencia en cada uno de los pueblos», indicó el primer edil, que confía en que los vecinos den un paso al frente para postularse al cargo. «Puede ser complicado encontrar gente, pero llamamos a que se haga un esfuerzo porque va a ser bueno para todos», afirmó.

El calendario previsto por el equipo de gobierno sitúa las elecciones «entre noviembre y diciembre», una vez que la ordenanza se publique en el Boletín Oficial del Principado (BOPA). Tras ser elegidos, por voto secreto, los alcaldes tendrán entre sus cometidos trasladar los temas de interés para el pueblo al Ayuntamiento, desde la relación de obras necesarias a cualquier incidencia que se pueda producir. «Hasta ahora había que llamar a quien conocieses en cada pueblo, se trata de buscar a una persona imparcial para establecer una relación fluida», detalló Sánchez. Con un total de 17 pueblos, las elecciones llegarán a cada uno de ellos a excepción de Arenas, que por ser parroquia rural ya votó a su alcalde coincidiendo con los comicios de mayo.

También durante el Pleno de ayer, la corporación dio luz verde a la ordenanza que regula la limpieza de sebes en fincas colindantes con vías pública. La meta, dijo el primer edil, es que «cada uno tenga cuidado su entorno, no puede ser que un árbol tape una señal o una farola pública». La normativa no incluye por el momento sanciones para quien incumpla. «No queremos llegar a eso», indicó Sánchez. Asimismo, durante la sesión quedó aprobada la cuenta general de 2018, al no presentarse alegaciones, y se abordó la permuta de unas fincas en el pueblo de Asiegu. Por el momento se ha dado inicio a la desafectación de un camino público para la posterior permuta. «Es un camino que pasa por dos fincas privadas, sería unirlas y que ellos cedan parte a su vez, salimos todos ganando», explicó.

Viseras de Sotres

Otro de los puntos abordados fue la fijación de la periodicidad de los Plenos, que se celebrarán cada tres meses, a las 14.30 horas del último miércoles. A preguntas del PP, los socialistas indicaron además que están dando continuidad a los proyectos pendientes de la pasada legislatura, como infraestructuras agrarias. Sánchez adelantó también que se encuentran en conversaciones con la adjudicataria de las viseras de Sotres para determinar el horario de cierre de la carretera. «Se intentará molestar lo menos posible y facilitar el transporte escolar», explicó, a la par que expresó su confianza en que los trabajos se inicien «cuanto antes».