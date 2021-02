Cabrales terminará el año con cobertura de banda ancha en todos sus pueblos El último plan permitirá llevar la fibra óptica a los hogares de Bulnes, Sotres y Tielve, donde hay grandes problemas de cobertura móvil Borja Sánchez comprueba la ausencia de cobertura en Bulnes, ante la mirada de José Sánchez. / FOTOS: X. CUETO L. RAMOS BULNES (CABRALES). Jueves, 4 febrero 2021, 10:48

«Acabar con la brecha digital y avanzar hacia una Asturias hiperconectada». Es el objetivo que persigue la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad, que encabeza Borja Sánchez, con los planes los planes para extender la fibra óptica hasta en los pueblos de menor tamaño que este mismo año permitirán que todo el concejo de Cabrales tenga acceso a la banda ancha. Así lo anunciaba el propio consejero en la mañana de ayer, durante una visita a Bulnes junto al alcalde cabraliego, José Sánchez (PSOE). Con apenas una veintena de vecinos censados y pocas viviendas más, esta aldea enclavada en el corazón de los Picos de Europa podrá por fin, y tras varios años de espera, contar con un servicio que en los últimos años se está revelando como esencial.

Según indicaba el regidor, solamente los pueblos de Bulnes, Tielve y Sotres siguen a día de hoy sin estar conectados a la red de fibra, algo que se solucionará a lo largo del presente ejercicio gracias a los programas de extensión de banda ancha (PEBA) que impulsa desde hace unos años el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Concretamente, el de 2020, aprobado el pasado diciembre, será el que permita que «el 97% de los asturianos tengan acceso a banda ancha cuando finalice el año». Contempla una inversión de 12,5 millones de euros de los que cerca de nueve proceden de remanentes de fondos europeos destinados a Asturias que el Principado negoció recuperar para esta iniciativa.

Según indicó el consejero, la banda ancha es una de las formas más conocidas de tener acceso a internet de alta velocidad, pero no la única. «Se puede conseguir también mediante el 4G y el 5G cuando comience a desplegarse, algo que será más sencillo gracias a esta extensión de fibra que servirá de soporte», apuntó. Y añadió que lo mismo sucede con la cobertura de teléfono móvil.

«Llevamos tiempo peleando porque la fibra llegaba a la entrada del pueblo pero no a las casas», dicen los vecinos

En este sentido, el regidor celebró la llegada de la red a todo el concejo, que en el caso de Sotres y Tielve se hará aprovechando las líneas de alta tensión de Viesgo. «Hacía muchísima falta, no solo por los vecinos y los negocios, también para suplir las malas conexiones telefónicas», indicó. Y la hostelera y vecina de Bulnes Mercedes Mier confirmó sus palabras. «Llevamos tiempo peleando por esto, porque desde hace años la fibra llega hasta la entrada del pueblo, pero no hay conexión con las casas y nos hace falta porque no hay cobertura de móvil y el fijo falla mucho», explicó.

Según indicó Borja Sánchez, con este último PEBA «serán casi 108.000 los hogares asturianos conectados» en más de 2.500 localidades, más de 800 de ellas en el oriente de la región.