Una calle en Cangas para los campeones del Sella

Momento de la votación en la sesión plenaria celebrada ayer en Cangas de Onís. / NEL ACEBAL El pleno aprueba la instalación del mirador de la Princesa en los Lagos, a pesar de que los grupos coinciden en que hay obras «más necesarias» La vía se inaugurará el lunes con placas de cada vencedor y un concierto del australiano Oskar Proy G. POMARADA CANGAS DE ONÍS. Miércoles, 1 agosto 2018, 00:20

Los campeones cangueses del Sella pasarán a la historia del concejo a través de su callejero. El pleno de Cangas de Onís daba ayer luz verde a la iniciativa, que se materializará este mismo lunes con el acto de inauguración de la renombrada vía, situada entre el puente sobre la N-625 y el Puente Romano, un espacio peatonal adyacente a los jardines de la ribera del Sella.

La presentación de la calle, que tendrá lugar a las ocho de la tarde, estará amenizada por el concierto del joven australiano Oskar Proy, cuya versión del 'Asturias Patria Querida' dio la vuelta al mundo esta primavera tras concursar en un programa de televisión.

En la inauguración se descubrirán las ocho placas homenaje a cada uno de los ganadores locales, seis hombres y dos mujeres: Juan Manuel Feliz, Ana Rodríguez, Ricardo Soto, Antonio Soto, Rafael Hernanz, Federico Vega, Laura Valdés y Alberto Plaza. «Es un reconocimiento a los piragüistas cangueses que año tras año luchan por llegar a la meta y a aquellos que vencieron», destacó el alcalde, José Manuel González Castro.

En la sesión plenaria de la pasada tarde, la corporación también aprobó -con la abstención de Cangues Puede- la autorización para construir el mirador de la Princesa en las inmediaciones del lago Enol, en un monte de utilidad pública dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa. La instalación, que llevará a cabo el propio organismo autónomo del Parque, no está exenta de polémica, pues los grupos coincidieron en que no es la obra más urgente dentro del espacio protegido. «Hay construcciones más necesarias», sostuvo el PSOE, punto que respaldó el equipo de gobierno del PP. «Hay infraestructuras que los ganaderos reclaman desde hace años», recordó el primer edil, que llamó a «no olvidar» a ese sector.

Entre las mociones que no recibieron el apoyo de los grupos estuvo la presentada por el PSOE en relación a la construcción de un nuevo centro de salud y centro de día en las inmediaciones de la estación de autobuses. El equipo de gobierno rechazó la propuesta por «no disponer de ningún terreno» en esa zona, «pendiente de la aprobación de urbanización y así obtener un 10% del espacio para el Ayuntamiento», dijo el regidor. Por su parte, desde el PSOE lamentaron que «el PP no considere prioritario dotar a Cangas de Onís de un centro de día y un nuevo centro de salud, basándose en que no dispone de los terrenos», pues « los aparcamientos construidos donde la estación pertenecen a esa misma situación».