Confinados los vecinos de un barrio de Arriondas por la fuga de una sustancia corrosiva de un camión

El Principado ha activado el Plan Especial de Protección del Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril (PLAMERPA) en Situación 1 por la fuga de anhídrico acético de un camión cisterna en la Calle Castañera de Arriondas, en Parres.

Además, de forma preventiva se ha establecido el confinamiento provisional de la población del entorno del barrio de Castañera. Por prevención y seguridad se pide a la población de esta zona que permanezca en sus domicilios con puertas y ventanas cerradas.

Poco antes de las siete de la tarde de este domingo el propio conductor del camión cisterna avisó a los servicios de emergencias de la pérdida de anhídrido acético.

Al lugar del suceso acudieron los Bomberos del Servicio de Emergencias del Oriente y efectivos de los parques de Cangas de Onís y Piloña, que establecieron un perímetro de seguridad de 400 metros. También fueron alertados los técnicos de Protección Civil del SEPA, Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica, Guardia Civil, Policía Local y el SAMU.

En Situación 1 se enmarcan aquellos accidentes que pudiendo ser controlados con los medios de intervención disponibles, requieren de la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas, los bienes o el medio ambiente que estén o pueden verse amenazados por los efectivos derivados del siniestro.

