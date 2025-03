Un camión y un coche colisionan en plena noche en la A-8 a su paso por Llanes

G. POMARADA LLANES. Viernes, 29 de noviembre 2019, 01:43 | Actualizado 07:48h. Comenta Compartir

Tremendo susto el que anoche se llevaron los conductores que circulaban por la autovía del Cantábrico a su paso por Llanes. Un camión de grandes dimensiones acabó volcado en la vía tras sufrir un siniestro en el que también se vio implicado un turismo. A pesar de lo aparatoso de la colisión, no se registraron heridos. El accidente tuvo lugar en torno a las nueve en el punto kilométrico 312 de la A-8, a la altura de la zona llanisca de Piñeres. Los vehículos implicados circulaban en dirección Cantabria y fruto del incidente el camión, de paquetería, sufrió el efecto tijera, por lo que el vehículo articulado quedó doblado sobre sí mismo, con el remolque ocupando parte de la vía. A las 21.04 horas llegaba el aviso al Centro de Coordinación de Emergencias, que de inmediato procedió a movilizar a Bomberos del parque de Llanes. A las 21.25 los efectivos confirmaban que dentro de los vehículos no había nadie atrapado. No obstante, hasta la zona se trasladó el SAMU y el médico de Posada. También la Guardia Civil se desplazó hasta el lugar del incidente. Testigos del siniestro indicaron que más vehículos permanecían en la zona inmediatamente después de la colisión. De hecho, apuntaron, a punto estuvieron de producirse nuevos choques. El incidente es el segundo registrado esta semana en la A-8 a su paso por Llanes, pues en la noche del miércoles otro accidente obligó a mantener cortada la autovía durante tres horas. En ese siniestro resultaron heridas cinco personas, entre ellas un niño de seis años y dos agentes de la guardia civil.