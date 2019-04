Un camión con xarda queda atascado en el puerto de Lastres 00:06 El vehículo tuvo que ser remolcado por un tractor y desde la Cofradía denuncian el estado de una carretera en la que «patinan» por la luvia y «la sangre y la grasa de la caballa» GLORIA POMARADA Lastres Jueves, 11 abril 2019, 16:44

Un camión ha quedado atascado este mediodía cuando se disponía a abandonar el puerto de Lastres cargado de xarda. Desde la Cofradía de Pescadores indican que no es la primera vez en esta campaña en la que se registra el mismo incidente, que achacan al firme de la rampa que conecta la villa con la infraestructura pesquera. En días de lluvia, y ante la «sangre y grasa de la caballa», explican, el pavimento se vuelve resbaladizo, lo que genera problemas en la subida de los vehículos pesados por una vía de elevada pendiente. «Ya pasó cuatro o cinco veces, el otro día un camión estuvo dos horas en medio», dicen. No fue el caso del incidente de esta mañana, pues el camionero logró dar marcha atrás y dejar paso por la vía hasta la llegada de refuerzos.

La solución por la que han optado ante este tipo de casos los pescadores es recurrir a un tractor, cuyos servicios abonan desde la propia Cofradía. Esta mañana, ese vehículo de un vecino de Lue remolcó al camión hasta el cruce. Sin embargo, la Cofradía denuncia que corresponde a la Consejería de Infraestructuras adoptar unas medidas que no han llegado hasta la fecha. «Antes en la carretera había adoquines, luego echaron una capa de asfalto pero patina», denuncian. «Esto es la gota que colma el vaso, llevamos diez años sufriendo la bajada al puerto», añaden.

Por su parte, la alcaldesa de Colunga, Sandra Cuesta (PSOE), indica que «ya en otra ocasión pedimos a FCC que lo baldeara con la máquina con la que se está haciendo la limpieza del empedrado del casco antiguo», opción que hoy no fue posible porque «patinaba y era un peligro parar a darle agua a presión». La regidora indica que ella misma procedió a dar aviso a Puertos «para pedir ayuda para o traer una cuba», pues «la bajada no es municipal». Por el momento, dice no haber obtenido respuesta.

El puerto lastrín es uno de los más activos de Asturias durante la temporada de la xarda, que atrae hasta la villa a numerosos profesionales. Desde la Cofradía explican que los camiones, de una empresa gallega, deben acudir a diario hasta la infraestructura portuaria para cargar las capturas que venden a uno de sus principales clientes. «Este es un problema que se repite año tras año, es impresentable», afean al Principado.