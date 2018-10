Los camiones del dragado «no pasarán», avisa Riestra

Esta semana está prevista la llegada al puerto de Llanes de camiones con los materiales extraídos en el dragado de Bustio y la operación se presenta compleja. A la oposición entre los pescadores llaniscos se suma el rechazo del alcalde, Enrique Riestra, que ayer advirtió que los vehículos «no pasarán». Para ello, tiene previsto usar sus «competencias en materia de tráfico» e impedir que los vehículos lleguen al puerto. «Se pondrá una restricción a la circulación de camiones y punto», dijo el primer edil, que indicó que «ya está hablado con la Policía Local». Riestra señaló, además, que el Principado no se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento. «Cuando no tengamos competencias no podremos más que protestar, pero cuando las tengamos, como es el caso, las usaremos», sostuvo.

La planificación técnica del dragado de Bustio, en Ribadedeva, contempla como mecanismo de vertido el traslado de los sedimentos hasta Llanes mediante camiones, para introducir el material una vez en el puerto en barcazas y depositarlo finalmente en un un círculo de radio de 0,5 millas frente a la costa.

Desde el primer momento, los llaniscos se han opuesto a que los lodos de Bustio se viertan frente a sus playas, mientras que los pescadores temen que el tráfico de vehículos pesados afecte a su actividad.