Canal advierte de que la CUOTA pedirá modificar el PGO de Ribadesella El candidato socialista a la Alcaldía cree que el nuevo planeamiento «se ha hecho mal» y que la Comisión de Urbanismo «lo tirará para atrás» JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Martes, 30 abril 2019, 00:14

El candidato socialista a la alcaldía de Ribadesella, Ramón Canal, cree que el Plan General de Ordenación (PGO) aprobado la semana pasada «se ha hecho mal», y por ese motivo está convencido de que la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) lo «tirará para atrás, retrasando su aprobación definitiva». Es más, al margen de quien forme parte de ese organismo tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo, Canal cree que, «casi con total seguridad, pedirá modificaciones o cambios que permitan resolver los errores cometidos intencionadamente o no». Aún así, aunque la nueva corporación municipal tenga que tramitar esas correcciones, confía en que «no retrase en exceso el plan si se hace bien, con un nuevo periodo de exposición de uno o dos meses».

Según Canal, el PSOE siempre ha considerado que «el PGO es un instrumento necesario y urgente» para Ribadesella y así lo ha defendido hasta la última exposición pública. Sin embargo, a partir de ese momento se han introducido una serie de cambios que, a su juicio, han modificado sustancialmente el documento y que, por lo tanto, requiere de un nuevo procedimiento de exposición. «Pero como el equipo de gobierno se va y le da igual lo que ocurra después, se ha limitado a aprobarlo para anotarlo como logro suyo», añadió. Canal sospecha que la negativa del Ayuntamiento a realizar esa nueva exposición pública «es porque tiene algo que ocultar y tiene miedo a que los riosellanos se enteren de los últimos cambios que se hicieron y cómo los hicieron». Les acusó de actuar con «falta de transparencia» en la última fase de tramitación del plan.

Ramón Canal también respondió a las críticas de la alcaldesa a la posición política del PSOE en torno al plan general. Considera que obedecen a la «habitual línea de insultos y comportamiento errático que se utiliza cuando no se tienen argumentos para debatir». El socialista, que apostó por la «moderación y la educación», añadió que quien insulta y descalifica «se retrata a sí mismo».

Puente y saneamiento

Canal también se refirió a las próximas elecciones municipales, a las que, indicó, el PSOE acudirá con «una estrategia perfectamente definida y diseñada» en la que están identificadas las necesidades y carencias del concejo y para cuya resolución cuentan con el «apoyo de personas relevantes», tanto a nivel regional como nacional. Sus principales preocupaciones pasan por el saneamiento, el puente, los aparcamientos, la limpieza viaria y hasta la señal de televisión, «porque estamos hablando de banda ancha en la España rural y aún en muchos de nuestros pueblos no hay forma de coger la señal de televisión», explicó. El empleo, el turismo, el comercio, los mayores y sus necesidades también formarán parte de su programa político. «Además, en el PSOE tenemos una experiencia en gestión de administración pública, no somos nuevos y no partimos de cero, una gran ventaja a la hora de conseguir inversiones para el concejo», añadió.