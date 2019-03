Canal ficha al exsecretario riosellano de Podemos para su candidatura Ramón Canal, a la derecha, durante la asamblea celebrada ayer por los socialistas riosellanos. / N. ACEBAL Jesús Bordás repite como candidato del PSOE en Ribadedeva y los socialistas llaniscos eligen mañana al suyo J. GARCÍA Sábado, 2 marzo 2019, 00:45

El candidato socialista a la Alcaldía de Ribadesella, Ramón Canal Tirador, ha fichado al exsecretario del círculo local de Podemos para formar parte de su candidatura. Ángel Somoano Bañobre, quien el pasado viernes presentaba la dimisión al sentirse «traicionado» por su anterior partido, será uno de los seis independientes que formen parte de la propuesta socialista ocupando el puesto número siete de la lista. La segunda gran novedad de la candidatura socialista es la exclusión del actual concejal Secundino Díaz Cayuela.

El candidato, Ramón Canal, consiguió ayer por la tarde el 99% de los votos emitidos durante la asamblea celebrada en la capital riosellana. Solo recibió un voto en blanco. Tras su confirmación, se mostró muy confiado con el resultado. «Si me presento es para ganar y gobernar. Si no estuviera convencido de nuestras opciones, no estaría aquí», afirmó quien ya fuera alcalde del municipio entre 2007 y 2011. En aquella primera ocasión gobernó en coalición con IU.

Para cubrir sus expectativas, Canal se acompañará de una «lista cremallera» y paritaria en la que hay ocho personas nuevas respecto a la candidatura de hace cuatro años. Le siguen Ana Belén Fernández Fernández, José Luis Díaz Bermúdez, Cristina Cerra Redondo, Jorge Martino Morro (independiente), María Soledad Allende García, el mencionado Ángel Somoano (independiente), Rocío Fernández Tuero (independiente), Luis García Amieva, Mari Carmen Calleja Martínez (independiente), Aurelio Capín Gutiérrez, Lorena Covián Suárez (independiente) y Jesús Merino Blanco. Los reservas son María José Tielve Peláez (independiente), José Antonio Suárez Alas y María Ángeles Argüelles Fernández.

Por su parte, la candidata socialista a las elecciones en Cangas de Onís, Vanesa González, registrará su propuesta de candidatura esta misma mañana en la sede del partido. En Ribadedeva, los socialistas elegían en la noche del jueves al alcalde, Jesús Bordás, para volver a encabezar su lista, y en Llanes será mañana cuando los afiliados voten a su candidato. Un puesto al que, de momento, solo opta José Herrero.