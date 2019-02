Canal y González, precandidatos del PSOE en Ribadesella y Cangas de Onís El exalcalde riosellano vuelve a la primera línea política, mientras que la secretaria general canguesa se decide tras escuchar a la militancia G. POMARADA Lunes, 11 febrero 2019, 01:42

Los movimientos para optar a las alcaldías de los concejos del Oriente comienzan a despejarse en el PSOE. Ayer mismo daba un paso adelante la secretaria general de los socialistas en Cangas de Onís, que tras escuchar a los militantes en la asamblea anunció su precandidatura. Por el momento, la actual concejala en el Ayuntamiento es la única postulada para encabezar las listas dentro de la agrupación canguesa, si bien como en el conjunto de las divisiones locales del PSOE el plazo de presentación permanecerá abierto hasta 24 horas antes de celebrar la asamblea en la que deben ser refrendadas las candidaturas. En el caso de los cangueses será el 3 de marzo. «Es todo un honor, un reto y una gran responsabilidad ser candidata del partido en el que milito desde hace tantos años, en el que militó mi padre y el que se consolidó de la mano del exalcalde Alfredo García, un referente insustituible para mí que hizo de Cangas de Onís un concejo avanzado en todos los ámbitos», destacó González, que formó parte del equipo de gobierno del exregidor.

Secretaria general desde mayo, tras haber ocupado el mismo cargo entre 2004 y 2012, González indica que el PSOE trabaja desde el mes de septiembre en el programa electoral a través de cinco comisiones sectoriales. «El objetivo es presentar a la ciudadanía un proyecto de progreso social y económico», afirmó.

Respecto al resto de integrantes de su equipo, anunció que el partido constituirá esta semana una comisión para la elaboración de la candidatura completa. «Queremos que la lista aúne experiencia y juventud, que sea un reflejo de los diferentes sectores y ámbitos geográficos del concejo y que esté abierta a la participación de la militancia y la sociedad», sostuvo.

En el vecino concejo de Ribadesella, quien se ha postulado por el momento como precandidato del PSOE es el exregidor Ramón Canal. Apartado de la primera línea política en los últimos años tras gobernar el concejo entre 2007 y 2011, el socialista recordó que en este tiempo ha seguido formando parte de la Ejecutiva local. Canal, que también debe ser refrendado en asamblea, previsiblemente «entre finales de febrero y principios de marzo», confesó que no se le había «pasado por la cabeza» presentarse, si bien «hace un tiempo que me vienen dando vueltas y me dejé convencer». Uno de los motivos que le inclinó a aceptar fue «las espinas clavadas» que le quedaron de su mandato, como «el puente o el saneamiento de la zona rural, cosas muy necesarias que ocho años después siguen igual».

Canal se mostró convencido de que el PSOE es el partido que «conoce mejor las necesidades de Ribadesella» y el que atesora «las posibles soluciones». Para ello se rodeará de un equipo de «gente joven, de distintos sectores y también con experiencia», en cuya elección trabaja ahora.