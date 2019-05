El candidato de Foro Ponga acusa a la alcaldesa de «utilizar su puesto para injuriarle» L. R. BELEÑO. Viernes, 3 mayo 2019, 00:10

El candidato de Foro a la Alcaldía de Ponga, Enrique Llamazares, denunciaba ayer la supuesta «campaña de insidias, injurias y falsedades» vertidas contra su persona, a través de redes sociales, por parte de la regidora, Marta Alonso (PSOE) y «determinados servicios municipales». «Se están aprovechando de manera ilegítima y oportunista de los puestos y cargos públicos para verter injurias, insidias y hechos inciertos sobre quien se presenta para defender legítimamente los derechos de los ponguetos», insistió. Y aseveró que se reserva el derecho a emprender acciones legales contra quienes, afeó, están aportando «informaciones totalmente falsas» sobre su persona y su trabajo, utilizando un problema de salud como excusa.

«Por mucho que les duela, vengo a Ponga a buscar paz y un concejo unido, no a sembrar división. Esa es mi diferencia con quienes sólo se dedican a insultar, mentir, dividir y fraccionar la paz de un concejo tan maravilloso», apuntó Enrique Llamazares. Y recalcó que «el Ayuntamiento es de todos los ponguetos y ponguetas. No es patrimonio personal de ningún particular, ni de la alcaldesa ni de sus secuaces y su personal de confianza».