Los candidatos de PSOE y Ciudadanos en Colunga, dispuestos a entenderse

Empatados a cinco concejales, PSOE y Ciudadanos están condenados a entenderse o a convertirse en rivales en Colunga. Por el momento, el camino abierto por los respectivos candidatos, Sandra Cuesta y José Ángel Toyos, es el de un primer acercamiento, escenificado ayer en la presentación del Festival de Primavera. Ambos hablaron de «toma de contacto» en estos primeros días tras las elecciones, un paso que ninguno de los dos admite haber dado hasta la fecha con la tercera fuerza, el PP.

«Vamos a sentarnos a hablar para ver si podemos llegar a acuerdos programáticos», indicó Cuesta, quien no tiene previsto renunciar a la Alcaldía en caso de llegar a pactos. Tanto la regidora en funciones como el cabeza de lista de Ciudadanos recordaron que no será la primera vez que dialoguen, pues «ya hemos trabajado juntos otras veces, por ejemplo en la grada del campo de fútbol». Se da la circunstancia de que Toyos es también presidente del Club Deportivo Colunga, en cuyas instalaciones se va a colocar una nueva grada tras meses de trabajo desde Ayuntamiento y entidad.

«A nivel personal no tenemos ningún problema», insistieron tras la presentación que les reunió la pasada mañana en el Consistorio. En cuanto a la postura de sus partidos, Cuesta y Toyos dijeron tener «carta blanca», pues el fin último es «el bien de Colunga».

Los socialistas sostienen que no negociarán con el PP, pero la formación naranja sí lo hará

No obstante, la suma de socialistas y formación naranja no es la única fórmula de gobierno en el concejo. Un acuerdo entre Ciudadanos y PP desbancaría al PSOE por primera vez en dieciséis años. Toyos indicó ayer que, a pesar de no haber mantenido contactos con el único edil popular, Justino Pérez, su intención pasa por «hablar» con él. No así Cuesta, quien afirma que el PSOE «no se va a sentar con el PP». Por su parte, Pérez se ha mostrado ambiguo hasta el momento, sin revelar preferencias y sin establecer vetos.

El PP ha perdido en estas elecciones tres de sus cuatro concejales, manteniendo únicamente a Justino Pérez en el Ayuntamiento. Por su parte, el PSOE ha perdido un edil y con él la mayoría absoluta, a pesar de ser la lista más votada por una diferencia de 85 votos respecto a Ciudadanos, que alcanza los mismo cinco concejales en sus primeros comicios.