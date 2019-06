«Para Cangas de Onís, como para San Antonio, no existen fronteras» Covadonga Valdés, durante su pregón de San Antonio. / XUAN CUETO La inauguración de los festejos de la capital canguesa culminó con la actuación de Los Berrones y hoy habrá juegos para los niños La artista Covadonga Valdés hizo hincapié en la «multiculturalidad» de la ciudad durante su pregón L. RAMOS CANGAS DE ONÍS. Domingo, 9 junio 2019, 02:08

Ante una abarrotada plaza Camila Beceña, la artista canguesa afincada desde hace más de dos décadas en Londres Covadonga Valdés desnudaba ayer su corazón en un pregón que logró emocionar a más de uno y caldear el ambiente de cara a las recién estrenadas fiestas de San Antonio. Con conocimiento de causa, la pregonera hizo hincapié en cómo el carácter amable y generoso de los cangueses ha logrado hacer de su ciudad «un ejemplo de multiculturalidad», acogiendo con los brazos abiertos y con gran curiosidad a quienes fueron llegando de fuera. «Compartimos con ellos las calles, la sidra, el trabajo, la lengua y nuestras costumbres», aseveró, y agregó que «para Cangas de Onís, como para San Antonio de Padua, no existen fronteras». Frente a la xenofobia, Covadonga Valdés apuntó que «esta ciudad no solamente es una puerta abierta a los Picos de Europa, también a nuestra cultura y costumbres», e indicó que «gracias a nuestra idiosincrasia, no tenemos miedo a perder nuestra identidad».

La pregonera dedicó también parte de su discurso a recordar a quienes se fueron durante el último año, así como a agradecer la labor que periodistas y profesores locales hacen en favor de la sociedad.

Durante la jornada inaugural también se llevó a cabo la presentación de la Reina y las Damas de honor de las fiestas, las jóvenes Carla Martínez, Ángela Migoya y Sandra Fernández, a quienes les fueron entregadas sus bandas y ramos de flores. Los presentes pudieron disfrutar asimismo de las actuaciones de la Banda de Gaitas Ciudad de Cangas de Onís, el Coro Infantil de la Escuela de Música, la Asociación Folclórica Picos de Europa y el Coro Peñasanta. Finalmente, en el Robledal, Los Berrones y la orquesta Revelación hicieron las delicias de los más fiesteros.

Hoy la diversión continuará, centrada en los más pequeños, con una romería infantil cargada de juegos y sorpresas a partir de las cinco de la tarde en el patio del colegio Reconquista.