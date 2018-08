Cangas de Onís dejará la deuda municipal «a cero a finales de año» Votación para amortizar la deuda, ayer en el pleno del Ayuntamiento de Cangas de Onís. / NEL ACEBAL El Ayuntamiento aprueba una modificación de crédito que permitirá liquidar los últimos 200.000 euros e invertir otros 380.000 en obras GLORIA POMARADA CANGAS DE ONÍS. Miércoles, 15 agosto 2018, 00:37

El Ayuntamiento de Cangas de Onís entra en la recta final para saldar la deuda municipal, según las previsiones del equipo de gobierno. La intención de los populares es que «a finales de año» el adeudo quede «a cero» y con ese fin la corporación aprobó por unanimidad en el pleno de ayer una modificación de crédito superior a los 200.000 euros destinados a amortizar los pagos pendientes. Entre 2012 y 2017 el Ayuntamiento cangués redujo su déficit en 1,9 millones de euros, según los datos del Ministerio de Hacienda, por lo que ayer el regidor José Manuel González Castro se congratulaba por la gestión de las dos últimas legislaturas. «Después de muchos años, a partir de diciembre la deuda quedará a cero y desde 2011 hasta ahora se ha conseguido sin mermar considerablemente las inversiones», destacó durante la sesión plenaria.

No obstante, la amortización de deuda no estuvo exenta de críticas por parte de la oposición. El edil de Cangues Puede, José Carbonell, afeó a los populares que esa partida no se destine a «regenerar los pueblos» mediante obras de «asfaltado, saneamiento y rehabilitación de cuadras y viviendas». En ese sentido adelantó que su grupo presentará una moción en próximos plenos para instar al Ayuntamiento a realizar un «esfuerzo mayor».

Precisamente a los núcleos rurales está destinada otra de las modificaciones de crédito aprobadas ayer por la corporación, también por unanimidad. Un total de veinte pueblos del concejo cangués se verán beneficiados por la inversión de 272.000 euros en pavimentación, tanto de caminos como de carreteras de acceso, explicó el alcalde. La cuantía, a cargo del remanente de tesorería, se invertirá en reparar con 20.000 metros cuadrados de aglomerado el camino entre Mestas de Con y el barrio de Triana, Llano de Con y La Plaza, Teleña, Tarano, Onao, Isongo, Narciandi, La Granda, Peruyes, el vial de Cuenco a Sobreanchos, Parda, Molín de Mingo, Soto de Cangas, Caño, Celorio, San Martín de Grazanes, Beceña, Corao, Labra, la zona del Colegio Reconquista y parte del polígono de Las Rozas. «Es el plan más ambicioso de los últimos años», destacó González Castro.

La modificación de crédito destinada a inversiones financieramente sostenibles incluye, además, 89.000 euros para renovar la red de saneamiento de Triongo, así como otros 17.000 euros para cambiar la caldera del polideportivo y habilitar mezcladores de agua.

En un segundo expediente aprobado ayer están contemplados otros 7.000 euros que se repartirán entre inversiones en mobiliario y señalización turística -3.000 euros- y una subvención a la asociación Emburria -4.000 euros-. La ayuda económica a la entidad que trabaja con personas con discapacidad intelectual «pasa a los 13.000 euros» con esta última cuantía, apuntó el alcalde cangués.