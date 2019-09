Cangas de Onís se engalana para coronar al Rey Pelayo Luz Pidal da los últimos retoques a su escaparate. El evento comienza hoy con campamentos, desfile de caballeros y la proclamación en el Puente Romano Cerca de ochenta comercios y establecimientos hosteleros ambientan la ciudad para la recreación histórica de Astures G. POMARADA CANGAS DE ONÍS. Viernes, 13 septiembre 2019, 00:12

Con estandartes medievales, castillos y espadas de juguete, especialidades gastronómicas, atuendos de la época e incluso souvenirs que adaptan las consignas de la serie 'Juego de Tronos' a la gesta de los astures, se preparan los comercios y establecimientos hosteleros de Cangas de Onís para coronar a su rey. La recreación histórica de la proclamación de Pelayo y el alzamiento contra los invasores arranca hoy en la ciudad, con la novedad de haber involucrado en la cita a 44 comerciantes y 33 hosteleros de Incatur, que desde ayer se afanan en «crear ambiente». Para ello han decorado escaparates e interiores con motivos de la época y, a lo largo del fin de semana, lucirán las vestimentas propias del siglo VIII.

«Ya el año pasado puse el traje, que hice en los talleres de confección», contó Luz Pidal, de la tienda Azul y Canela, recubierta de hiedra, helecho y pacas de hierba. También ultimaban los detalles de la decoración Marga Sánchez y José Manuel Sada, de La Juguetería y Caramelot. En su caso, banderines hechos a mano con los que se suman por primera vez a la iniciativa. «Presta porque es crear una tradición, una fiesta nueva», destacaron. En el hotel Los Lagos y el restaurante Los Arcos también han optado por los estandartes de corte medieval, en su caso en tela y confeccionados en los colores verde y oro de Cangas por Julita García. «Cada año colabora más gente, estas cosas animan», expresó mientras colocaba las banderas entre elogios de «llama la atención» de los viandantes.

En la librería y juguetería Muniama, el escaparate exhibe por su parte una ambientación de «dragones, castillos y princesas» pensado para los más pequeños. Desde cuentos con temáticas de la Edad Media a juguetes educativos aguardan por compradores en un fin de semana no solo anhelado por generar ventas directas. «La gente se fija en estas cosas y te tienen de referencia», señaló Carolina Casero, quien destacó asimismo cómo «tras años sin mirar para el comercio era hora de que se hiciera algo».

«Estamos entusiasmados»

Aquellos que acudan a Cangas para tomar parte en 'Astures: Pelayo nuestro rey' tendrán además la oportunidad de conjugar historia y cultura pop en una sola pieza. Bajo las consignas 'The king in the north', 'Kingdom of Asturias' o 'Cider is coming', inspiradas en la serie 'Juego de Tronos', la tienda de souvenirs Asturias Encantada despacha desde junio camisetas, tazas e incluso vasos de sidra diseñados por Marcos López. «Se venden hasta de tres en tres, Pelayo está de moda», indicó Belén Fernández, quien dice estar preparada para la llegada de seguidores del rey por excelencia de los asturianos. «Cuando vi el listado de todos los que participamos me sorprendió, todo el mundo está entusiasmado y crear ambiente ayuda a que la gente se meta y lo viva», destacó la encargada de las tiendas de regalos.

Con la ciudad ya ornamentada al estilo de los orígenes del Reino, cangueses y visitantes se embarcan ahora en una viaje trece siglos atrás, con campamentos de recreación histórica desde las 17 horas en el Parque Riera y posterior desfile de caballeros y proclamación de Pelayo en el Puente Romano, a las 21.30 horas. Mañana llegará el turno del alzamiento contra los moros, escenificado por primera vez de forma separada en la finca del Hogar Beceña González. Será a las 19 horas e irá acompañado de un desfile con más de doscientos figurantes por las calles de la ciudad.