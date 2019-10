Cangas de Onís exige mantener los servicios durante todo el plan de Lagos Dos visitantes, ayer en el punto de información de Buferrera, ya cerrado. / FOTOS: XUAN CUETO «Es indecente que obliguen a la gente a pagar y que arriba esté todo cerrado», censura el alcalde, José Manuel González, al Principado G. POMARADA CANGAS DE ONÍS. Jueves, 3 octubre 2019, 00:23

La anunciada como ampliación de servicios en los Lagos de Covadonga por el Principado no es tal para el Ayuntamiento de Cangas de Onís. Tras ese anuncio hecho esta misma semana de que los días 5,6, 12 y 13 de octubre permanecerán abiertos tanto el centro Pedro Pidal y la oficina de Buferrera, dentro del Parque Nacional, como Casa Dago, en la ciudad canguesa; desde el equipo de gobierno reiteran que los servicios de atención al visitante deberían estar activos durante la totalidad del plan especial de transporte. De hecho, el calendario de acceso obligatorio en transporte colectivo no finaliza hasta el miércoles 16, por lo que fuera de los fines de semana, los visitantes se encontrarán sin puntos de información al estar ya cerrados desde finales de septiembre, apunta el alcalde, José Manuel González Castro (PP). «Es indecente que se obligue a la gente a pagar y que arriba estén cerrados los servicios. Si no hay dinero que suspendan el plan de transporte», reta al Principado.

La disparidad entre las fechas con restricciones al libre acceso y los servicios al visitante no es nueva en el enclave más visitado del Parque Nacional de los Picos de Europa, que en los últimos años ha visto disminuir su periodo de prestaciones. El 2012 es el año señalado dentro del seno del propio espacio protegido como punto de inflexión, pues desde entonces el centro de visitantes está sometido a «aperturas parciales y solo orientadas al turismo de masas». Como ejemplo ya señalado meses atrás por el Ayuntamiento, en 1999 los servicios permanecían abiertos ininterrumpidamente de marzo a diciembre. «Es una vergüenza que no se trate con respeto a un sitio con más de 800.000 visitantes. Somos el escaparate turístico de Asturias y de nada sirve gastar un dineral en ferias para que luego llegue la gente y se encuentre con la puerta cerrada», insiste el primer edil.

Ante esta situación, González Castro reitera las peticiones ya lanzadas a principios de año dentro de su batería de medidas para el plan de Lagos. Entre ellas, recuerda la necesidad de mantener en funcionamiento instalaciones y equipamientos durante las jornadas con acceso en transporte colectivo, pero también poner fin al «recorte de personal». «Queremos controladores, desbroces y retén de incendios, que este año estuvo cero días trabajando», reclama. Para ello insta al Principado a «hacer un presupuesto real en 2020, que abarque todas las necesidades» del Parque. Recuerda además que en esa meta, el Consistorio cangués debe ser visto «como aliado» desde el Gobierno autonómico.

Atascos y socavón

Cuando el próximo 16 de octubre finalicen los cuatro meses y medio de plan ininterrumpido y los fines de semana vuelvan a ser de libre acceso en vehículo particular, el primer edil teme el regreso de los atascos a la CO-4. Esa situación, explica, es fruto de la ausencia de personal regulador de tráfico, por lo que insta a anticiparse a la problemática que deja cada año la imagen de colapsos y coches aparcados en los arcenes de la subida al Ercina mientras aparcamientos como el de Buferrera permanecen vacíos.

De la misma carretera preocupa asimismo en el gobierno cangués el socavón existente desde el pasado abril, que se mantiene desde entonces señalizado, pero sin rastro de obras de reparación hasta la fecha.