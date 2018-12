Cangas de Onís logra la paralización de la ampliación del Plan de Lagos Atasco en los lagos de Covadonga. / E. C. Fernando Lastra confirma al regidor la suspensión de la resolución y le emplaza a reunirse para diseñar conjuntamente el calendario de 2019 LUCÍA RAMOS Miércoles, 26 diciembre 2018, 15:41

Advirtieron de que no pararían hasta lograr la paralización de la ampliación del Plan de Lagos y lo consiguieron. Esta mañana el consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado, Fernando Lastra, confirmaba por teléfono al alcalde cangués, el popular José Manuel González Castro, la suspensión de la resolución que se iba a publicar en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que ampliaba la vigencia del plan especial de transporte a los Lagos de Covadonga a todos los fines de semana del próximo año. Es decir, se iba a pasar de los 161 días en que las restricciones para acceder al enclave protegido en vehículo particular permanecieron activas en el presente ejercicio a 209 en el que en apenas una semana comienza.

«El consejero me llamó por teléfono y me dijo que finalmente habían decidido paralizar la resolución y abrir el diálogo con el Ayuntamiento de Cangas de Onís, pues no querían generar problemas», explicó el regidor. Un diálogo que se producirá, previsiblemente, en los próximos días, si bien aún no se puso fecha a la reunión que ambas partes pretenden mantener. «Lo más acuciante era evitar que el nuevo Plan de Lagos entrase en vigor el próximo 5 de enero, como nos temíamos, y eso lo hemos conseguido. Ahora, con calma, estudiaremos cuál va a ser nuestra propuesta para el plan especial de transporte de 2019», manifestó González Castro.

Una propuesta que, adelantó, «va a centrarse en defender los intereses de los vecinos, empresarios, ganaderos y pastores tanto de Cangas de Onís como de la comarca de los Picos de Europa». Es decir, como ya hiciese desde que tuvo conocimiento de las intenciones de la consejería, el equipo de gobierno cangués se negará a permitir una ampliación como la que ahora se acaba de paralizar. «Desde el Ayuntamiento siempre fuimos defensores del Plan de Lagos, pues consideramos que es necesario, sobre todo en jornadas y épocas de gran afluencia, pero no es de recibo ampliarlo a todos los fines de semana del año», apuntó. Y recalcó cómo llevan tiempo advirtiendo al Principado de que «hay muchas cosas que necesitan mejorar», como por ejemplo la creación de la figura de coordinador del plan, que tantas veces reclamaron desde el concejo cangués.

Moción unánime

La claudicación del departamento que dirige Fernando Lastra llegó justo a tiempo, pues durante esta mañana los portavoces de los diferentes grupos con representación en el Consistorio de Cangas de Onís mantuvieron una reunión en la que decidieron, «por unanimidad», convocar un Pleno urgente para mañana mismo, en el que el único punto del orden día iba a ser una moción conjunta para «censurar la forma de actuar del Principado» y exigirle la «inmediata paralización de la resolución» que establecía la ampliación del plan. Una vez que esto último se consiguió, señaló el regidor, «el Pleno no tenía sentido y quedó desconvocado».

En los últimos días fueron muchas las voces que se alzaron contra la decisión de consejería, Consorcio de Transportes de Asturias y dirección del Parque Nacional de los Picos de Europa, máxime cuando se tomó «de espaldas» al Ayuntamiento de Cangas de Onís, tal y como denunció públicamente el pasado domingo el propio alcalde. Tanto los miembros de la oposición canguesa como los empresarios de los Picos de Europa criticaron duramente semejante actitud y manifestaron su preocupación por el efecto negativo que tal medida pudiese tener sobre el sector turístico de la zona. Finalmente, todo parece indicar que, como sucediese en el año que ahora termina, el Plan de_Lagos no comenzará hasta Semana Santa.