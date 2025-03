Cangas de Onís peatonaliza la plaza del mercado para «disfrute de los vecinos»

G. POMARADA CANGAS DE ONÍS. Martes, 15 de septiembre 2020, 00:04 Comenta Compartir

Más allá de los efectos sanitarios y económicos, la pandemia ha acelerado un cambio en los espacios urbanos de toda la geografía española, donde los peatones ganan terreno frente a los coches. En Cangas de Onís, el Ayuntamiento se suma a esa tendencia peatonalizando uno de los centros neurálgicos de la ciudad, la plaza del mercado.

La explanada, en el entorno del Palacio Pintu, estaba ya vetada a los coches los domingos de mercado, una restricción que ahora llega para quedarse. De hecho, los accesos lucen desde ayer señales de prohibición que impiden el paso de los vehículos. «La plaza queda peatonal para disfrute de los vecinos. Pesa más el beneficio del peatón», sostuvo el alcalde cangués, José Manuel González Castro (PP). Según indicó, la pérdida de estacionamiento afectará a unas veinte plazas y más adelante estudiarán los usos aplicables al espacio, siempre que sean «compatibles con el mercado».

Antes de tomar esa determinación, el equipo de gobierno tiene previsto efectuar una limpieza integral de la plazoleta, tanto con baldeos como con la retirada de vegetación del empedrado.

La primera jornada con la peatonalización en vigor no estuvo exenta de críticas entre los vecinos, pues entienden que la medida tendría «más lógica» si ya estuviera definido el uso o mobiliario urbano a instalar. «No lo vemos bien mientras no haya un uso, si no se va a hacer nada no tiene sentido», indicó Fernando Aranguez, empresario del sector turístico. En el barrio temen además que la pérdida de aparcamientos termine colapsando otras calles de la zona, pues la plaza es uno de los lugares más transitados de la ciudad canguesa al situarse allí la sede de la Agencia Tributaria.

Más villas

La recién estrenada peatonalización de la plaza del mercado no es la primera de la capital canguesa. Ya en la calle homónima y la San Pelayo está limitada la circulación del tráfico desde hace una década.

En otras villas de la comarca también se han reservado espacios para los peatones en los últimos meses. Es el caso de Arriondas, donde el Ayuntamiento acotó parte del centro, donde también han ampliado terrazas hosteleras. En Llanes, la travesía principal se cierra desde hace dos veranos durante las tardes y hasta la medianoche.