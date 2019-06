Cangas planta cara al acoso Los manifestantes, a su paso por las calles canguesas. / XUAN CUETO El nuevo grupo de participación infantil de la mancomunidad pequeña se estrena con una manifestación contra el bullying L. RAMOS CANGAS DE ONÍS. Lunes, 24 junio 2019, 02:38

Con música, con palabras, con pancartas y hasta con teatro. Los más jóvenes de Cangas de Onís, Amieva y Onís quisieron ayer salir a la calle en la capital canguesa para manifestar su más absoluto rechazo a un problema que mucha gente de su edad sufre de cerca: el acoso escolar. Varios representantes del recién creado grupo de participación infantil y adolescente de la mancomunidad pequeña organizaron una 'mani festi acción' que recorrió las principales calles de la ciudad en pleno domingo de Corpus.

Pertrechados con pancartas de colores y acompañados por la música antibullying de el Langui, los chavales iniciaron su recorrido en la Casa de Cultura de Cangas de Onís para terminar frente al Ayuntamiento, no sin antes adentrarse en el abarrotado mercado dominical. «No miréis hacia otro lado cuando veáis un caso de maltrato de cualquier tipo», reclamaron los pequeños en el comunicado que leyeron al finalizar su marcha. Y se dirigieron también a las víctimas: «Sé valiente y cuéntalo, no tengas miedo», animaron. «Debemos mostrar solidaridad, comprensión y empatía. Las víctimas de bullying no son peor que nadie, ni mucho menos las culpables. Debemos luchar para visibilizar estos casos y ponerles fin de una vez por todas», apostillaron.

La iniciativa «partió directamente de los chavales», explicó la educadora de Servicios Sociales de la mancomunidad, Laura Otero. Y la orientadora del colegio Reconquista, Ana Yuste, explicó cómo los estudiantes están completamente concienciados con este problema. De hecho, en este último curso se han puesto en marcha diferentes proyectos en el centro para erradicarlo.